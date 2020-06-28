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Kimliğini kaybeden Bejna'ya polis yardımı

DHA

MERSİN, (DHA) MERSİN'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kimliğini kaybeden Bejna Uçar'ı (19) motorize trafik ekibi il nüfus müdürlüğünden kimliğini çıkartarak sınava yetiştirdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne girmek için (AYT) ailesiyle birlikte Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu Mühendislik Fakültesi'ne gelen Bejna Uçar, kimliğinin olmadığını fark etti. Evden ailesi ile birlikte kimlikle çıkan genç kızın panik halini gören görevli polisler hemen harekete geçti. Ekipler Bejna Uçar ile birlikte Nüfus Müdürlüğü'ne giderek...

Kimliğini kaybeden Bejna'ya polis yardımı

<br>MERSİN, (DHA) MERSİN'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kimliğini kaybeden Bejna Uçar'ı (19) motorize trafik ekibi il nüfus müdürlüğünden kimliğini çıkartarak sınava yetiştirdi.<br>Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne girmek için (AYT) ailesiyle birlikte Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu Mühendislik Fakültesi'ne gelen Bejna Uçar, kimliğinin olmadığını fark etti. Evden ailesi ile birlikte kimlikle çıkan genç kızın panik halini gören görevli polisler hemen harekete geçti. Ekipler Bejna Uçar ile birlikte Nüfus Müdürlüğü'ne giderek kimlik örneği alıp yeniden sınava yetiştirdi. Çıkışta kendisine yardımcı olan Trafik Şube Müdürlüğü motorize ekipte görevli Özhan Eryılmaz'ın yanına gelen Uçar, 28 dakika kala kimlik örneğinin çıkartılarak kendisini sınava yetiştirdiği için teşekkür etti. Uçar, sınav için geldiği kampuste kimliğini düşürdüğünü belirterek, "Çok kötü bir heyecandı. Sınava yarım saatten az, 28 dakika gibi bir süre kalmıştı. Panik halde, sınava giremeyeceğim diye düşündüm. Çok kötü oldum ama polis her şeyi bir anda çözdü ben de sınava girdim" dedi. <br>DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-06-28 15:32:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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