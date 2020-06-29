4 kişilik ailede cenaze sonrası koronavirüs tespit edildi, 54 kişi takibe alındı

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<br>Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Anamur ilçesinde yaşayan seyyar satıcı M.Ö. ve ailesinde, Gaziantep'te katıldıkları cenaze töreni sonrası koronavirüs tespit edildi. 4 kişilik ailenin temas ettiği 54 kişi, takibe alındı. <br>Mersin Anamur'da seyyar satıcılık yapan M.Ö., ailesiyle birlikte yakınlarının Gaziantep'teki cenaze törenine katıldı. Cenaze sonrası Anamur'a dönen M.Ö. ve ailesi, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Aile, koronavirüs şüphesiyle hastanedeki pandemi bölümüne alındı. 4 kişilik ailenin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine aileyle teması olduğu belirlenen 54 kişi, takibe alındı. M.Ö. ve ailesinin, Mersin Üniversitesi Hastanesi´nde tedavisi sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL<br>2020-06-29 17:59:51<br>

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