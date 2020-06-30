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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEM’de tır tıra çarptı, sürücüler yaralandı

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda bir tırın başka bir tıra çarpması sonucu araç sürücüleri yaralandı.

TEM’de tır tıra çarptı, sürücüler yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda bir tırın başka bir tıra çarpması sonucu araç sürücüleri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza, AdanaMersin TEM otoyolu Sucular Viyadüğünde meydana geldi. Adana’dan Mersin istikametine seyir eden sürücüsü öğrenilemeyen 38 B 440 İran plakalı tıra Cuma K. idaresindeki 33 ABK 972 plakalı tır arkadan çarptı.
Kazanın şiddeti ile iki araç kontrolden çıkarak refüje çarparak durabilirken, 38 ABK 972 plakalı buğday yüklü tırın sürücüsü Cuma K. şoför kabinine sıkıştı. Olay yerinden işe gitmek için servisle seyir eden Mersin Büyükşehir Belediyesi işçileri kazazedelerin yardımına koştu.
Kaza yapan şoför, itfaiye ve işçiler tarafından çıkartılarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
Hastanede tedavi altına alınan yaralı 2 şoförün de hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Olay yerine gelen polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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