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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 121 kadını daha işe aldı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlıkları bünyesinde çalıştırılmak üzere 121 kadını daha işe aldı. Merkez ve ilçelerde görev yapacak olan 121 kadın personel, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alarak, sözleşmelerini imzaladı. Büyükşehir Belediyesinde 1 Nisan'dan bu yana yeni istihdam edilen kadın personel sayısı 419'a ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 121 kadını daha işe aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlıkları bünyesinde çalıştırılmak üzere 121 kadını daha işe aldı. Merkez ve ilçelerde görev yapacak olan 121 kadın personel, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alarak, sözleşmelerini imzaladı. Büyükşehir Belediyesinde 1 Nisan’dan bu yana yeni istihdam edilen kadın personel sayısı 419’a ulaştı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in her fırsatta kadınlara tanıdığı pozitif ayrımcılık ile belediye bünyesine 121 kadın emekçi daha katıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlıkları bünyesinde hem merkezde hem de ilçelerde işe başlayacak olan kadınlar, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan cadde, bulvar, sokak ve meydanlar ile park, bahçe ve yeşil alanlarda görevlendirilecek. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alarak sözleşmelerini imzalayan kadınlar, verilen eğitimlerin ardından iş başı yapıp, kenti güzelleştirmeye başlayacak.
Mersin için emek verecek olan kadınların 81’i Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde cadde, bulvar, sokak ve meydanlarda görevlendirilecek. 40 kadın personel ise Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında çim biçme, budama, çiçek ve ağaç dikimi, ilaçlama, gübreleme, toprak takviyetesviye, parklarda genel temizlik ile çiçek, çim, ağaç sulama gibi işlerde çalışacak. Kadın personeller, 4 merkez ilçenin yanı sıra diğer ilçelerde de görev yapacak.

Çevre, park ve bahçeler ile ulaşımda kadın sayısı artıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’in kadınlara her fırsatta sağladığı pozitif ayrımcılıkla belediye otobüslerinde, parklarda, bahçelerde, caddelerde, sahilde emek veren kadın personel dikkat çekiyor. Seçer’in göreve geldiği 1 Nisan 2019’dan bu yana Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 101, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde 148, Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde de 49 kadın istihdam edilmişti. Yeni alınan 121 kadın personelle bu alanlardaki toplam istihdam sayısı 419’a ulaştı.

“Başkanımızın kadınlara verdiği öncelik sayesinde artık evde değil, işimin başındayım”
İşe alınan personelden Sultan Topal, 4 yıl önce Mersin Büyükşehir Belediyesine özgeçmişini bıraktığını fakat o zaman giremediğini belirterek, “Tekrar şansımı denedim ve başkanımız sayesinde işe girişim oldu. Sözleşmelerimizi imzaladık, iş güvenliği eğitimlerimizi aldık. Başkanımızın kadınlara verdiği öncelik sayesinde artık evde değil, işimin başındayım. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Kısa süreli işlere gidiyordum, sağlık güvencemiz yoktu”
Eşi yıllardır iş bulamayan 3 çocuk annesi Nilgün Daylam da işe girdiğini öğrendiğinde mutluluktan ağladığını ifade etti. Daylam, “Kısa süreli işlere gidiyordum. Sağlık güvencemiz yoktu ama şu an en azından attığımız adımlarda sağlık güvencemiz var. Çok mutluyuz, başkanımızdan Allah razı olsun. Çocuklarıma bir güvence getireceğim, çocuklarıma bir katkım olacak” diye konuştu.
Tarsus’ta yaşayan ve daha önce tarımda çalıştığını ve iş güvenliği olmadığı için sigortalı iş aradığını belirten Serpil Çapar ise “İki çocuğum var, biri lisede, biri ortaokulda okuyor. Evim kira olunca sadece eşimin çalışmasıyla geçinemiyoruz. Ben de yardımcı olmak istiyorum. Başkan Vahap Seçer’in kadınlara verdiği öncelikten dolayı çok teşekkür ederim” dedi.
İki çocuk annesi Gülbahar Kaplan da dört dörtlük çalışacağını söyleyerek, “Biz kadınlara verilen öncelikten dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ve Vahap Seçer başkanıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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