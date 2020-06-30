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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motor tutkunu 7 yaşındaki Can’ın tek hayali pistlerde yarışmak

İHA

– Mersinli minik sporcu Can Alp, tam bir motor sporları tutkunu. Henüz 7 yaşında olmasına karşın bir yıldır babasının aldığı motorla spor yapan Can, Toroslar Belediyesi tarafından açılan Motor Sporları Kursu'na katılarak şimdiden tekniğini geliştiriyor. Minik Can'ın tek hayali ise pistlerde yarışmak.

Motor tutkunu 7 yaşındaki Can’ın tek hayali pistlerde yarışmak

– Mersinli minik sporcu Can Alp, tam bir motor sporları tutkunu. Henüz 7 yaşında olmasına karşın bir yıldır babasının aldığı motorla spor yapan Can, Toroslar Belediyesi tarafından açılan Motor Sporları Kursu'na katılarak şimdiden tekniğini geliştiriyor. Minik Can’ın tek hayali ise pistlerde yarışmak.
Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan Can Alp, küçük yaşında gönlünü motor sporlarına kaptırdı. Motor sürmeyi çok seven Can’a babası bir yıl önce motor aldı. Bu motorla sürekli spor yapan Can, babasıyla birlikte Türkiye’de ilk kez Toroslar Belediyesi tarafından açılan Motor Sporları Kursu'na da gitmeye başladı. Kursta teorik bilgilerin yanı sıra pistte de çalışan Can’ın hedefi, ileride pistlerde yarışmak.

Belediye, Can için lisans başvurusu yapacak
Toroslar Belediyesi, 7 yaşındaki Can Alp’in motor sporlarına olan tutkusunu profesyonel pistlere taşıyacak. Belediyenin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açtığı Motor Sporları Kursu yoğun ilgi görürken, kurslara bir yıldır babasıyla katılan Can ise hiçbir dersi aksatmıyor. Minik sporcu Can’a şampiyonluk yolunda ilk adımı atan belediye, Can için lisans başvuru hazırlıklarına da başladı.
15 farklı branştan biri olan Motor Sporları Kursu'nda, kontrollü sosyal hayat kuralları da ihmal edilmiyor. Kurs; uzman eğitmen eşliğinde teorik olarak Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, uygulamalı olarak Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan Toroslar Belediyesi Cumhuriyet alanında veriliyor. Her kursiyerin kendi motosiklet, aksesuar ve ekipmanlarıyla katıldığı bu kursun sonunda sporcular, motor sporları yarışlarına hazırlanma şansı da bulabiliyor.

“Hedefim, yarışlara katılmak”
Babasının refakatinde kursa katılan Can, dikkatle dinlediği teorik eğitimin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda motosikletine binerek bir gösteri sürüşü yaptı.
Minik sporcu, motosiklet sürmeye geçen yıl başladığını ve hedefinin ileride profesyonel yarışlara katılmak olduğunu söyledi. Can, “Motor sürmeyi çok seviyorum. Kırmızı motosikletimi babam aldı. Motor sürmeye geçen yıl başladım. Bu kursu düzenlediği için Atsız başkanıma çok teşekkür ederim. Motor sürerken kendimi yarış alanında gibi hissediyorum. Heyecanlıyım ama korkmuyorum" dedi.

Başkan Yılmaz: "Can Alp ile gurur duyuyoruz"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise spor alanında yaptıkları projelerle Toroslar’ın sporun merkezi olduğuna dikkat çekerek, "Motor Sporları Kursumuza babasıyla katılan minik sporcumuz Can Alp ile gurur duyuyoruz. İnşallah Can, ileride ülkemizi, kentimizi profesyonel yarışlarda temsil edecek. Onun bu spora olan tutkusu ve azmi bunu gösteriyor. Minik Can’a başarılar diliyorum" diye konuştu.
Belediye bünyesinde açtıkları Motor Sporları Kursu ile özellikle gençlere motosiklet kültürünü aşılamak ve güvenli sürüş tekniklerini öğretmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklara değil, spora yönelmesini önemsiyoruz. Toroslar Belediye Spor Kulübü bünyemizde farklı branşlarda belediyemizi temsil eden gençlerimiz, ulusal ve uluslararası organizasyonlardan başarı ile dönüyor. Bu Toroslarımız ve kentimiz için mutluluk verici" açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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