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11 yaşındaki Buse skolyoz ameliyatıyla sağlığına kavuştu

DHA

MERSİN, (DHA)MERSİN'de giyinirken sırtında bir şişlik olduğu ve bu şişliğin 1 ay içinde hızla büyüyerek futbol topu boyutuna ulaştığı fark edilen 11 yaşındaki Buse Naz Çöçen, skolyoz ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Çöçen ailesi, 11 yaşındaki kızları Buse Naz´ın sırtında giyinirken bir şişlik fark etti. İlk günlerde bir yumurta boyutunda olan şişlik, bir ay içinde hızla büyüyerek bir futbol topu büyüklüğüne ulaşınca aile kızlarını önce çocuk doktoruna gösterdi. Çocuk doktorunun ardından birkaç hekime daha başvuran aileye operasyonun riskli olduğu söylendi. Son olarak özel bir hastaneye...

11 yaşındaki Buse skolyoz ameliyatıyla sağlığına kavuştu

<br>MERSİN, (DHA)MERSİN'de giyinirken sırtında bir şişlik olduğu ve bu şişliğin 1 ay içinde hızla büyüyerek futbol topu boyutuna ulaştığı fark edilen 11 yaşındaki Buse Naz Çöçen, skolyoz ameliyatıyla sağlığına kavuştu.<br>Çöçen ailesi, 11 yaşındaki kızları Buse Naz´ın sırtında giyinirken bir şişlik fark etti. İlk günlerde bir yumurta boyutunda olan şişlik, bir ay içinde hızla büyüyerek bir futbol topu büyüklüğüne ulaşınca aile kızlarını önce çocuk doktoruna gösterdi. Çocuk doktorunun ardından birkaç hekime daha başvuran aileye operasyonun riskli olduğu söylendi. Son olarak özel bir hastaneye başvuran küçük kız, burada yapılan 'skolyoz' operasyonuyla sağlığına kavuştu.<br>Naz'ın babası Soner Çöçen, "Kızımızın rahatsızlığını fark ettiğimizde gittiğimiz çocuk doktoru bizi başka bölümlere yönlendirdi. Doktorlar durumun çok vahim olduğunu ve skolyoz ameliyatının çok zor olduğunu söyledi. Başka bir hekimin yönlendirmesi ile Prof. Dr. Mustafa Çeliktaş'a ulaştık. Hekimimize duyduğumuz güven sonucunda kızımızı ameliyat ettirmeye karar verdik. Kızımız ameliyatının ikinci gününde ayağa kalktı" dedi.<br>AİLE FARK ETTİKTEN SONRA 2 AY GEÇTİ<br>Buse Naz Çöçen'in tedavisi hakkında bilgiler veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çeliktaş ise, "Buse Naz'ın ailesi, kızlarının sırtının bir tarafında kamburluk olduğunu fark ederek bize başvurdu. Ancak aile bize başvurana kadar aradan yaklaşık 2 ay geçmişti. Yaptığımız tetkiklerde hastamızda yaklaşık 56 derecelik bir skolyoz mevcut olduğunu saptadık. Normalde 0 derece olması gereken bu açının 56 derece olması; hastanın yaşını da göz önüne aldığımızda tedavi edilmediği takdirde, kamburluğun ve omurga eğriliğinin kalıcı olmasına, buna bağlı olarak akciğerde nefes alma problemlerine sebep olabilirdi. Hastamız büyüme çağında olduğu için bu durumun hızlı bir şekilde artması da sürpriz olmazdı" diye konuştu.<br>3,5 SAAT SÜREN BAŞARILI AMELİYAT<br>2540 derece aralığındaki eğrilikleri genellikle korse ile takip ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Çeliktaş, 40 derece üzerindeki eğriliklerde ise genellikle ameliyat seçeneğinin ağır bastığını söyledi. Buse Naz´da da eğriliğin 56 dereceyi bulması nedeniyle ameliyat kararı aldıklarını belirten Prof. Dr. Çeliktaş, küçük hastalarına uyguladıkları tedaviyi şöyle anlattı:<br>"Ameliyat yaklaşık 3.5 saat kadar sürdü ve çok başarılı geçti. Ülkemiz dünyada skolyoz cerrahisinde önde gelen ülkelerden biri. Hastamıza yaptığımız bu ameliyat sonucunda skolyoz derecesi yaklaşık sıfır dereceye kadar indi. Normale döndü diyebiliriz. Ameliyattan sonraki gün hastamız hemen yatağının başında bir iki adım attı. İkinci gün koridora kadar yürüdü ve üçüncü günde ise yataktan kendi kalkmaya başladı. Gayet rahat bir şekilde yürüdü. Hastamızı yaklaşık beşinci günde taburcu ettik. Şu an mutlu bir şekilde evine gitti. Bundan sonra yıllık takiplerimizi yapacağız."<br>8-12 YAŞTA ARASINDAKİ KIZ ÇOCUKLARINA DİKKAT<br>Haziran ayının 'Skolyoz Farkındalık Ayı' olması nedeniyle ailelere önerilerde de bulunan Prof. Dr. Mustafa Çeliktaş, "Ailelerin çocuklarını muhakkak omuzlarında dengesizlik var mı, bel oyuntularında farklılık var mı diye kontrol etmelerini öneriyorum. Özellikle 8-12 yaş arasındaki kız çocukları olan ebeveynlerin ayda bir defa kontrol etmeleri gerekir. Böyle bir eğrilik, kamburluk veya eşitsizlik varsa erkenden fark ederek ameliyatsız bir şekilde ya da ameliyat şartsa ameliyat yöntemiyle çocuklarının ileri evre skolyoza ulaşmadan tedavi edilmesini mümkün olacaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-06-30 17:14:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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