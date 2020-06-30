Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısı Mersin'de gözaltına alındı

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<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada ahlaksız bir paylaşım yapan E.B., Mersin'de gözaltına alındı.<br>Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih ismini verdi. Çiftin mutlu gününde Mersin'de yaşayan E.B., sosyal medyada ahlaksız bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın yapılmasının ardından kullanıcılar, tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren E.B.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-06-30 19:18:41<br>

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