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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesinin Evde Sağlık Hizmeti devam ediyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Evde Sağlık ve Bakım Ekibi, normalleşme sürecinde de evde sağlık ve bakım hizmeti bekleyen hastaların kontrollerini ve bakımlarını yapıyor. Büyükşehir ekipleri, korona virüs sürecinde toplam bin 137 hastaya 7 bin 127 kez sağlık hizmeti verdi.

Büyükşehir Belediyesinin Evde Sağlık Hizmeti devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Evde Sağlık ve Bakım Ekibi, normalleşme sürecinde de evde sağlık ve bakım hizmeti bekleyen hastaların kontrollerini ve bakımlarını yapıyor. Büyükşehir ekipleri, korona virüs sürecinde toplam bin 137 hastaya 7 bin 127 kez sağlık hizmeti verdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Evde Sağlık ve Bakım Ekibi, ekonomik yönden dezavantajlı, özel gereksinimli, yaşlı ve yatalak durumda olan vatandaşların ücretsiz sağlık muayenelerini rutin olarak gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekipler, hastaları evlerinde ziyaret ederek sağlık kontrollerini rutin bir şekilde gerçekleştiriyor.

Pandemi sürecinde bin 137 hastaya 7 bin 127 kez sağlık hizmeti verildi
Mart ayı ile itibariyle Türkiye’de korona virüs salgının yaygınlaşmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi de salgınla mücadele ve tedbir çalışmalarını artırırken, rutin bakım hizmetlerini de aralıksız sürdürdü. Büyükşehir ekipleri, pandemi süresi boyunca bin 137 hastaya 7 bin 127 kez sağlık hizmeti verdi. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık ve Bakım Ekibi, salgın sürecinde vatandaşların talebine karşılık veren Kriz Merkezinde görev alarak adeta iki koldan mücadele etti.

“Hastaların her zaman için güler yüze ihtiyacı olduğunu düşünüyorum”
2014 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda yatağa bağımlı hale gelen 48 yaşındaki Mehmet Murat Yıldız, iki yıldır Evde Sağlık ve Bakım ekiplerinden sağlık hizmeti alıyor. Haftada iki gün yatak yarasına bağlı oluşan yaralarına pansuman yapılan ve vital bulguları kontrol edilen Yıldız, düzenli olarak kendisiyle ilgilenen ekibin güler yüzlü ve pozitif olduğunu belirterek, “Hizmetlerden dolayı memnunum. Bizlerle ilgilendikleri, bizleri yalnız bırakmadıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Hastaların her zaman için güler yüze ihtiyacı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri her koşulda hastaların yanında
Büyükşehir Belediyesi, ekonomik yönden dezavantajlı, özel gereksinimli, yaşlı ve yatalak durumda olan vatandaşların ücretsiz sağlık muayenelerini rutin olarak gerçekleştiriyor. Öncelikli olarak herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan veya sosyal güvencesi olsa bile yoksunluk ve yoksulluk sınırında olan bakıma muhtaç bireylerin evde tedavisini gerçekleştiren ekipler, yaş sınırı olmaksızın tüm özel gereksinimli bireylerin tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarını evlerinde gerçekleştiriyor.

Alanında uzman personel hizmet veriyor
Evde sağlık ve bakım biriminde, alanında uzman doktor, hemşire, sağlık çalışanı, fizik tedavi uzmanı ve psikologlar görev alıyor. Ekipten hizmet alan vatandaşlara doktor muayenesi, yara pansumanı, sonda değişimi, enjeksiyon, psikolojik destek, fizik tedavi, kişisel bakım ve ev temizliği hizmetleri veriliyor. İhtiyacı olan hastalara aynı zamanda tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Hastanede müdahale gerektiren bir durum söz konusu olduğunda ise hasta, hasta nakil aracı ile hastaneye götürülüyor.

“Pandemi sürecinde de hastalarımıza verdiğimiz hizmeti aynı şekilde devam ettirmek için elimizden geleni yaptık”
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Dr. Ufuk Bakmaz, korona virüs sürecinin verdikleri rutin hizmetleri aksatmadıklarını ifade ederek, “Kritik bir dönemden geçiyoruz ve bu sürede yine aynı şekilde hastalarımıza hizmet verdik. Sağlık ve bakım hizmetlerinin yanı sıra hastalarımızı korona virüs hakkında bilinçlendirme konusunda da elimizden geleni yaptık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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