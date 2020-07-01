Albayrak ailesine yönelik ahlaksız paylaşım yapan şüpheli adliyede

<br>Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA) HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada ahlaksız paylaşım yapan ve polis ekiplerince gözaltına alınan E.B., adliyeye sevk edildi.<br>Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih ismini verdi. Çiftin mutlu gününde, Mersin'de yaşayan E.B., sosyal medyadan ahlaksız paylaşımda bulundu. Paylaşımın yapılmasının ardından binlerce kullanıcı, E.B.'ye tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.B., adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN<br>2020-07-01 17:18:34<br>
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