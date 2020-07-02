Mersin'de koronaya afişli uyarı İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, tehlikenin henüz geçmediğini belirterek, rehavete kapılmanın vahim sonuçlar doğuracağını belirtti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de koronaya afişli uyarı İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, tehlikenin henüz geçmediğini belirterek, rehavete kapılmanın vahim sonuçlar doğuracağını belirtti

İHA

Mersin'de vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) salgınında alınması gereken tedbirlere ilişkin afişlerle uyarılıyor.

Mersin'de koronaya afişli uyarı İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, tehlikenin henüz geçmediğini belirterek, rehavete kapılmanın vahim sonuçlar doğuracağını belirtti

Mersin'de vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) salgınında alınması gereken tedbirlere ilişkin afişlerle uyarılıyor.
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapmış olduğu uyarılar, afiş haline getirilerek kentin çeşitli noktalarına asıldı. Yapılan çalışma ile ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, tehlikenin henüz geçmediğini belirterek, rehavete kapılmanın vahim sonuçlar doğuracağını söyledi. İlk vakanın görüldüğü tarihten bu yana alınan tedbirlerle salgının yavaşladığını fakat henüz tam olarak kontrol altına alınamadığını vurgulayan Bahçacı, "Biz sağlık çalışanları olarak tüm gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz. Fakat bu sadece sağlık çalışanlarının gayreti ile olacak bir iş değil. Salgınla toplum olarak hep birlikte mücadele edersek başarıyı yakalarız. Bakanımızın da dediği gibi yeni normalimiz 'mask, mesafe, kontrollü sosyal hayat'. Buna ilaveten kişisel hijyene dikkat ettiğimiz takdirde başarıyı yakalayabilir, bu salgının önüne geçebiliriz" dedi.

“Mersin'e gelen vatandaşlarımız tedbirlere uymalı”
Vatandaşlarda duyarlığı arttırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği bilboard ve raketleri kullanarak hazırladıkları afişler ile vatandaşların dikkatini çekmeyi amaçladıklarını belirten Bahçacı “Valimizin başkanlığında Mersin’de bulunan kamu kuruluşları ve vatandaşlar olarak bu süreci iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Son dönemde havaların ısınması ile birlikte ister istemez bir rehavet oldu. Turizm sezonunun açılması ile birlikte ilimize gelen vatandaşlarımızdan ricam alınan tedbirlere uymaları. Kendilerinin, sevdiklerinin ve diğer insanların hayatını riske atmamaları. Vatandaşlarımız mümkün olduğunca kalabalık oluşturacak ortamlardan uzak durmaları, bulaş riskini azaltır. Yeni normalde taziye, asker uğurlama, düğünler ve benzeri ortamlarda Sağlık Bakanlığının uyarılarına azami dikkat etmek gerekiyor. Biz vatandaşlarımızın dikkatini çekmek amacıyla hazırladığımız afişlerin yanı sıra bunları videoya dönüştürerek eski devlet hastanesi bahçesinde bulunan büyük led ekrandan da yayınlıyoruz. Ayrıca kamu hastanelerinin tamamının ortak bekleme alanlarında yer alan ekranlardan da vatandaşlarımızın dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Birbirimiz ile eskisi gibi yakın olmanın yolu bir süre daha fedakarlık yapmaktan geçiyor. Birbirimizin gülüşünü bir süre daha özleyelim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin’de sokak hayvanları aç kalmıyor Kentteki 171 kedi ve köpek besleme noktasında, belediye ekiplerinin yanı sıra 118 gönüllüyle birlikte düzenli olarak sokak hayvanları besleniyor Son 15 ayda can dostlara 160 ton mama dağıtılırken, 2 bin 657 kedi ve köpek sahiplendirildi
YEREL HABERLER Mersin’de sokak hayvanları aç kalmıyor Kentteki 171 ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi voleybol ve hentbol takımları, yeni sezonda 2. ligde mücadele edecek
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi voleybol ve hentbol ...
Akdeniz Belediyesi, yaşlı ve engellileri yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi, yaşlı ve engellileri yalnız ...
Seçer: "Berdan Barajı'ndan üretilen hür 100 litre suyun 49 litresi kayıp" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, su konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi
YEREL HABERLER Seçer: "Berdan Barajı'ndan üretilen hür 100 litre ...
Ormanlık alanda 518 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Ormanlık alanda 518 kök Hint keneviri ele geçirildi
Mersin İŞKUR İş Kulübü, öğrencileri iş hayatına hazırlıyor
YEREL HABERLER Mersin İŞKUR İş Kulübü, öğrencileri iş hayatına ...
Rosatom, uluslararası web seminerinde en son SMR teknolojilerini anlattı
YEREL HABERLER Rosatom, uluslararası web seminerinde en son SMR ...
Başkan Seçer, MEP bileşenleri ile buluştu Seçer: “Her alanda diyalog ve işbirliğine hazırız”
YEREL HABERLER Başkan Seçer, MEP bileşenleri ile buluştu Seçer: “Her ...
Okul bahçesine öğrenciler ekti, öğretmenler hasat etti Okul bahçesine öğrencilerin ektiği, öğretmenlerin baktığı ürünler hasat edildi Pandemi dönemi öncesinde öğrenciler tarafından ekilen ve dikilen ürünler, pandemi nedeniyle bakımını üstlenen öğretmenler tarafından hasat edildi
YEREL HABERLER Okul bahçesine öğrenciler ekti, öğretmenler hasat ...
Sosyal mesafeli, maskeli balık avı
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli, maskeli balık avı
Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli ...
Albayrak ailesine yönelik ahlaksız paylaşım yapan şüpheli adliyede/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Albayrak ailesine yönelik ahlaksız paylaşım yapan ...
Albayrak ailesine yönelik ahlaksız paylaşım yapan şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Albayrak ailesine yönelik ahlaksız paylaşım yapan ...
Albayrak çiftine hakaret eden şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Albayrak çiftine hakaret eden şüpheli tutuklandı
Kaymakam Gültekin: Anamur koronavirüs konusunda Türkiye'nin en güvenli ilçesi
YEREL HABERLER Kaymakam Gültekin: Anamur koronavirüs konusunda ...
Mersin'de şehir manzaralı biberiye ve sebze tarlası
YEREL HABERLER Mersin'de şehir manzaralı biberiye ve sebze tarlası
Erdemli'de yolların bakımı yapılıyor
YEREL HABERLER Erdemli'de yolların bakımı yapılıyor
İki saatte iki binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu, gözaltına alındı
YEREL HABERLER İki saatte iki binaya çıkıp intihar girişiminde ...
Mersin halinde çalışan kadınların çocukları için kurulan kreş, öğrenci kabulüne başladı
YEREL HABERLER Mersin halinde çalışan kadınların çocukları için ...
Kreş bahçesinde fasulye yetiştirdiler, toplayıp afiyetle yediler Minikler, emeklerinin karşılığı fasulyeleri toplamanın sevincini yaşadı
YEREL HABERLER Kreş bahçesinde fasulye yetiştirdiler, toplayıp ...
Albayrak ailesine yönelik ahlaksız paylaşım yapan şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Albayrak ailesine yönelik ahlaksız paylaşım yapan ...
Bakan Albayrak'a hakaret eden şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bakan Albayrak'a hakaret eden şüpheli adliyeye sevk ...
Mersin’de yeni bir muz çeşidi geliştirildi: Alata Azmanı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ziraat mühendisleri, yıllar süren çalışmaları sonucunda, üstün özellikli yeni bir çeşidi geliştirdi. ‘Alata Azmanı’ ismi verilen yeni muz çeşidi, geçen yıl tescillenerek, Tarım ve Orman Bakanlığının tescilli meyveler listesine dahil edildi
YEREL HABERLER Mersin’de yeni bir muz çeşidi geliştirildi: Alata ...
Kamp alanındaki aracı soydu, yakalanıp tutuklandı
YEREL HABERLER Kamp alanındaki aracı soydu, yakalanıp tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X