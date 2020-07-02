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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MTOSB ile Tarsus OSB arasında 'Kardeş OSB protokolü' imzalandı

İHA

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ile Tarsus Organize Sanayi Bölgesi arasında 'Kardeş OSB protokolü' imzalandı.

MTOSB ile Tarsus OSB arasında 'Kardeş OSB protokolü' imzalandı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ile Tarsus Organize Sanayi Bölgesi arasında 'Kardeş OSB protokolü' imzalandı.
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Toplantıları ile MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına başkanlık ederek, iki organize sanayi bölgesi arasındaki protokol törenine katıldı. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen Tarsus OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Toplantılarında mevcut durum hakkında bilgi verilerek, gündem maddeleri karara bağlandı.
Vali Su, daha sonra MTOSB’de gerçekleşen Müteşebbis Heyet Toplantısına başkanlık etti. Müteşebbis heyet üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, daha önce alınan kararlar gözden geçirilerek, gündem maddeleri ele alındı.
'Krdeş OSB protokolü' imza töreni gerçekleştirildi
Vali Ali İhsan Su, başkanlık ettiği toplantıların ardından MTOSB ile Tarsus OSB arasında düzenlenen 'kardeş osb protokolü' imza törenine katıldı. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ruhi Koçak ve yönetim kurulu ile müteşebbis heyet üyeleri katıldı.
Törende konuşan Su, Mersin'in tarım, ticaret, turizm, sanayi, lojistik ve hemen her alanda çok güçlü bir alt yapısı olan dinamik bir il olduğunun altını çizerek, kentte yeni organize sanayi bölgesi kurma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Silifke OSB’yi genişletme çalışmaları ile Erdemli’de ve Anamur’da yeni OSB çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Su, “İlimizde Organize Sanayi Bölgesi konusunda çok büyük mesafe katettik. Yatırımcılara alan oluşturması bakımından OSB bölgeleri büyük bir önem arz etmektedir. Yeni kurulan OSB’lerimizle yatırım yapacak iş insanlarına alan oluşturuyoruz. OSB demek istihdam alanları, iş imkanları demektir, yeni üretim demektir, yeni katma değer demektir, ihracat demektir, ilimizin, ülkemizin kalkınması ve gelişmesi demektir. İlimiz hemen her alanda çok güçlü biri altyapısı olan dinamik bir il, birikimi olan bir il. Biz de bu güçlü altyapıyı harekete geçirmeye çalışıyoruz. İlimiz, en kısa zamanda daha da iyi noktalara gelecektir" dedi.
Konuşmasının sonunda iş insanlarını Mersin’de yatırım yapmaya davet eden Vali Su, “Mersin geleceği çok parlak olan bir il. Mersin'e yatırım yapan kazanır. Bu anlamda hemen her alanda bize desteğini esirgemeyen başta 65. Dönem Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan olmak üzere, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, iş birliği protokolünün ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ile Tarsus Organize Sanayi Bölgesi arasında düzenlenen 'Kardeş OSB protokolü' imzalandı. İmzalanan protokol ile MTOSB ile Tarsus OSB arasında iletişimi güçlendirmek, işbirliğini artırmak ortak toplantılar ve faaliyetler düzenlemek, projeler hazırlamak ve birlikte gerçekleştirmek, sosyal ve kültürel faaliyetler ile birlikte hareket etmek ve diğer OSB’lere de rol model olunması amaçlanıyor.
Programın ardından müteşebbis heyet üyeleri ile birlikte SağlıklıKurbanlı mevkiinde 5 bin 300 dönümlük arazi üzerinde kurulması planlanan Tarsus OSB proje alanında incelemelerde bulunan Vali Su, devam eden altyapı çalışmaları ve yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Vali Su, daha sonra Kızılmurat Mahallesi’nde bulunan, mülkiyeti Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait, Kütüphane Medresesi olarak bilinen tarihi yapının restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. İlçe temaslarını Takbaş Mahallesi'nde yapımı devam eden ve 13 bin 750 metre kare arsa üzerine kurulu olan, 25 bin metrekare kapalı alana sahip Mersin Tarsus Uluslararası Ashabı Kehf Anadolu İmam Hatip Ortaokul ve Lisesi ile sürdüren Vali Su, yapılan çalışmalarda gelinen son nokta ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ve Okul Müdürü Kenan Ayvar'dan bilgi aldı.
Ziyaretlerini Tarsus Üniversitesi ile sonlandıran Vali Su, burada Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın ile bir araya gelerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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