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Koronavirüsü yenen Filistinli asistan doktor uyardı: Tedbirleri elden bırakmayalım

DHA

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)KORONAVİRÜSE yakalanan ve hastalığı yenen Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Filistin asıllı Asistan Doktor Muhannad Al-Khatib (27), salgının hala bitmediğini belirterek, ''Vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması lazım. Maske, hijyen ve sosyal mesafe konularına dikkat etmemiz gerekiyor'' dedi. MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan Filistin asıllı Asistan Doktor Muhannad Al-Khatib'in koronavirüs testi pozitif çıkınca 26 Nisan günü Göğüs Hastalıkları Bölümü'nde tedaviye alındı. Al-Khatib, sosyal medya hesabından "Kaderimiz bu bereketli...

Koronavirüsü yenen Filistinli asistan doktor uyardı: Tedbirleri elden bırakmayalım

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)KORONAVİRÜSE yakalanan ve hastalığı yenen Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Filistin asıllı Asistan Doktor Muhannad Al-Khatib (27), salgının hala bitmediğini belirterek, ''Vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması lazım. Maske, hijyen ve sosyal mesafe konularına dikkat etmemiz gerekiyor'' dedi.<br>MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan Filistin asıllı Asistan Doktor Muhannad Al-Khatib'in koronavirüs testi pozitif çıkınca 26 Nisan günü Göğüs Hastalıkları Bölümü'nde tedaviye alındı. Al-Khatib, sosyal medya hesabından "Kaderimiz bu bereketli ayda hastanede itikaf etmekmiş. Koronaya yakalandım, durumum iyi. Bana dua edin" mesajını paylaştı. Al-Khatib 5 günlük tedavinin ardından eve gönderilerek 15 gün karantinaya girdi. Karantina süresi tamamlanan Al-Khatib sağlığına kavuşarak görevinin başına döndü.<br>'SALGIN HALA BİTMEDİ'<br>Yeniden hastanede görevinin başında olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Al-Khatib, "Tedavi sürecimi atlattıktan sonra görevimin başına döndüm. Hem hastalığı atlattığım hem de görevimin başına döndüğüm için çok mutluyum. Fakat, salgın hala bitmedi. Vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması lazım. Maske, hijyen ve sosyal mesafe konularına dikkat etmemiz gerekiyor. Tedbirlere uyarsak virüs tehdidini ortadan kaldırırız" dedi.<br>'MÜMKÜN OLDUKÇA EVDE KALMALIYIZ'<br>Khatib'in mesai arkadaşı Önder Önal (30) ise Khatib'in ardından kendisinin de koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını ancak hastalığı semptom göstermeden geçirdiğini kaydetti. Önal, "Gençyaşlı demeden herkes hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralarına dikkat etmeli. Mümkün oldukça evde kalmalıyız. Yaz tatili geldi, herkes çok rahatladı. Henüz rahatlamak için çok erken" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-07-03 09:43:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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