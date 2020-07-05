Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içinde hizmete açılacak (3)

<br>ERDEMLİ-AYRANCI YOLUNU İNCELEDİ<br>Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve AK Parti Mersin Milletvekilleri ile birlikte Erdemli ilçesinde yapımı devam eden Erdemli-Ayrancı yolundaki çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:<br>"Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Yapılan çalışmalar sonunda inşallah Haziran veya Temmuz ayı içerisinde Çeşmeli-Kızkalesi otoyolu için ihaleye çıkılacak ve yaklaşık 2 yıl içerisinde hizmete sunmayı düşünüyoruz. Şu anda Erdemli-Ayrancı yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 10 kilometrelik yolu en kısa sürede tamamlayacağız ve halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.<br>Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),(DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz Mehmet DOĞANER<br>2020-07-05 16:57:02<br>
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.