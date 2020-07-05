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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu, Silifke’de davul zurna ve pankartlarla karşılandı

İHA

Devam eden projeleri incelemek ve bir dizi temasta bulunmak için Mersin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Silifke ilçesinde yapımı devam eden SilifkeMut ve SilifkeGülnar karayolunu ziyaret etti. Partililer tarafından davul zurna ve pankart eşliğinde karşılanan Bakan Karaismailoğlu vatandaşlara hitap etti.

Bakan Karaismailoğlu, Silifke’de davul zurna ve pankartlarla karşılandı

Devam eden projeleri incelemek ve bir dizi temasta bulunmak için Mersin’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Silifke ilçesinde yapımı devam eden SilifkeMut ve SilifkeGülnar karayolunu ziyaret etti. Partililer tarafından davul zurna ve pankart eşliğinde karşılanan Bakan Karaismailoğlu vatandaşlara hitap etti.
Devam eden projeleri incelemek ve bir dizi temasta bulunmak için Mersin’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Silifke İlçesini ziyaret etti. Burada vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Bakan Karaismailoğlu, davul, zurna ve pankart eşliğinde vatandaşlara hitap etti. Bakan Karaismailoğlu, beraberinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ile birlikte yapımı devam eden tünelde incelemelerde bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Mersin’in taleplerini aldıklarını belirterek, “Bugün Mersin’deyiz. İnşallah Mersin’e yaptığımız yatırımları yerinde görmek ve incelemek için buradayız. Buradaki ihtiyaçlarınızı ve taleplerinizi alıyoruz. Sizin de hassasiyetlerinizi biliyoruz. Bu ilgi ve alakadan dolaylı sizlere çok teşekkür ediyorum. Taleplerinizi anlıyorum. İnşallah toplantı sonrası da kısa sürede taleplerinizi yerine getireceğiz. Elbirliği ile Mersin’e en güzel hizmetleri yapmak için sonuna kadar çalışacağız. Sizlerin talepleriniz doğrultusunda hareket edeceğiz. En kısa zamanda bu hizmetleri bitirip bir dahaki sefere açılışına geleceğiz. Taleplerinizi ve yollarımızı size yakışır bir şekilde yapmak için buradayız” dedi.
“Mersin genelindeki Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yatırımları yerinde inceledik” diyen Karaismailoğlu, “Gerekli koordinasyonları sağladık. Projelerimiz hakkında yeterli bilgileri aldık. İnşallah bu projelerin takipçisi olacağız. Mersin genelinde 14 tane devam eden Karayolu işimiz var. Bunların hepsini yerinde inceledik. Şu anda bir tanesinin içindeyiz. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağımız ÇeşmeliTaşucu yolunun ÇeşmeliKızkalesi arasını otoyol olarak önümüzdeki günlerde ihale ilanına çıkıp inşallah bu sene içinde ihalesini yapıp, çalışmalarına başlayacağız. İki yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Mersin ve Çukurova bölgesi için de en önemli yatırımlardan birisi olan Çukurova Havalimanını da yerinde inceledik. Onunla ilgili de alt yapı çalışmaları yıl sonu bitiyor. Yine yol bağlantıları yıl başında bitmese bile önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bitecek. Biz de burada da üst yapı ihalesine hazırlanıyoruz. Çukurova’ya yakışır, Çukurova’nın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak, turizme, istihdama, OSB’lere, sanayilere katkısı olacak Çukurova hava limanını ilk etapta 8 milyar yolcu kapasiteli olarak, devamında da 9 milyar ve 12 milyon yolcu kapasitesine çıkacak şekilde projelendirdik. Onun da önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp, 2 yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Adana’ya, Mersin’e, Çukurova’ya yakışan bir havalimanı ile 2 yıl içinde tanışacağız. Ülkemizin her noktasında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli çalışmalarımız var. Gecegündüz çalışıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yaptığı projeler sadece yol değil. Gittikleri yerlere hayat getiriyor, canlılık getiriyor. Turizm ve istihdam getiriyor. Ticareti ve üretimi artırıyor. O yüzden Ulaştırma Bakanlığı yatırımları sadece yol olarak görmemek lazım. Artı değerleri ile incelemek ve fizibilite yapmak gerekir. Maliyeti varsa, bunun getirisi çok fazladır. Fizibiliteyi o şekilde yapıyoruz. Bütün yatırımlarımızı o şekilde düzenliyoruz. İnşallah plan ve projelerimizi en kısa zamanda bitirip vatandaşlarımızla buluşturacağız. Yine Mersin genelinde yapacağımız projelerle ilgili Sayın Bakanımızla, milletvekillerimizle, valimizle istişarelerde bulunup, onların planlamasını yapıp önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel projelerde , açılışlarda buluşmak üzere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ise, “SilifkeMut karayolu çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl bir tüneli açma imkanımız olacak. Önümüzde ki yıllarda da geriye kalan tünellerimizi açacağız. 10 km’lik kısmını Mut tarafından açtık. Gülnar Silifke karayolunu da en kısa sürede tamamlayacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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