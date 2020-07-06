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Yaş meyve ve sebzede yılın ilk yarısında ihracat rekoru Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artış yakalayıp, 510,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı Başkan Sin: "Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin toplam 1,17 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatından Birliğimiz yüzde 43’lük pay aldı. Bu dönemde en fazla ihracatı Rusya, Romanya ve Ukrayna’ya yaptık. Polonya, Hollanda ve Birleşik Krallık en fazla ihracat artışı sağladığımız ülkeler oldu"

İHA

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, küresel talep daralmalarına ve tedarik zincirinde kırılmalara neden olan Covid19 pandemisinin etkili olduğu 2020 yılının ilk yarısında yaş meyve sebze sektörünün yüzde 22 artış ve 1 milyar 179 milyon dolar ile ihracat rekoruna imza attığını bildirdi. Başkan Nejdat Sin, Türkiye genelinde sektörün koordinatörlük ve sekreterya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin aynı dönemde yüzde 17 artış yakalayarak 510 milyon 783 bin dolarlık ihracat performansına ulaştığını açıkladı.

Yaş meyve ve sebzede yılın ilk yarısında ihracat rekoru Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artış yakalayıp, 510,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı Başkan Sin: "Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin toplam 1,17 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatından Birliğimiz yüzde 43’lük pay aldı. Bu dönemde en fazla ihracatı Rusya, Romanya ve Ukrayna’ya yaptık. Polonya, Hollanda ve Birleşik Krallık en fazla ihracat artışı sağladığımız ülkeler oldu"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, küresel talep daralmalarına ve tedarik zincirinde kırılmalara neden olan Covid19 pandemisinin etkili olduğu 2020 yılının ilk yarısında yaş meyve sebze sektörünün yüzde 22 artış ve 1 milyar 179 milyon dolar ile ihracat rekoruna imza attığını bildirdi. Başkan Nejdat Sin, Türkiye genelinde sektörün koordinatörlük ve sekreterya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin aynı dönemde yüzde 17 artış yakalayarak 510 milyon 783 bin dolarlık ihracat performansına ulaştığını açıkladı.
Hükümetin devreye aldığı ekonomik tedbirler ve uygulamaya koyduğu inovatif çözümler sayesinde Türk yaş meyve sebze ihracatçılarının Covid19 salgınını fırsata çevirdiğini dile getiren Başkan Sin, 2020 yılının OcakHaziran döneminde de üreticilerin alın teri ve emeğinin dış pazarlarda en yüksek değerde satılması için büyük gayret gösterdiklerini ifade etti.

İlk yarıda en çok ihraç edilen ürün domates
Yaş meyve sebze sektörünün yılın ilk yarısında 1 milyon 767 bin ton ürünü dış pazarlara ulaştırdığını söyleyen Başkan Sin, “Ülkemiz OcakHaziran döneminde 529 bin ton meyve ihraç ederek yüzde 27 artış ile 462 milyon dolar gelir sağladı. Aynı dönemde 590 bin tonluk sebze ihracatımızda yüzde 11 artış kaydedip 378,7 milyon dolar kazanç elde ettik. Sektörümüzün en çok ihraç ettiği ürünler arasında yüzde 8 artış ve 192,9 milyon dolar değer ile domates birinci sırada geldi. Bunu yüzde 14 artış ve 144,8 milyon dolar değer ile kirazvişne, yüzde 67 artış ve 125,7 milyon dolar değer ile mandarin takip etti. En fazla ihracat artışı elde ettiğimiz ürünlere baktığımızda ilk üç sırada yüzde 121 artış ve 10,2 milyon dolar değer ile armut, yüzde 94 artış ve 60,5 milyon dolar değer ile portakal, yüzde 73 artış ve 16,4 milyon dolar değer ile karpuz yer aldı.” dedi.

Ana pazarlar Rusya, Almanya ve Romanya
2020’nin ilk yarısında Türkiye’nin en fazla meyve ve sebze ihraç ettiği ülkeleri ele alan Başkan Sin, ilk sırada yüzde 32 artış ve 397,1 milyon dolar değer ile Rusya’nın geldiğini, yüzde 4 artış ve 118,6 milyon dolar değer ile Almanya’nın ikinci, yüzde 35 artış ve 102,7 milyon dolar ile Romanya’nın üçüncü sırada yer aldığını aktardı. Başkan Sin, OcakHaziran döneminde en fazla ihracat artışı kaydettikleri ülkelerin ise yüzde 153 artış ve 31,6 milyon dolar değer ile Polonya, yüzde 78 artış ve 20,7 milyon dolar değer ile Gürcistan, yüzde 57 artış ve 82,4 milyon dolar değer ile Ukrayna olduğunu duyurdu.

En fazla ihracat artışı Polonya, Hollanda ve Birleşik Krallık’ta
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 6 aylık ihracatını da değerlendiren Başkan Sin, “2020 yılının ilk yarısında en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında 202,6 milyon dolar ile Rusya yer aldı. Rusya’ya yönelik ihracatımızda yüzde 37’lik artış sağlamayı başardık. İkinci sırayı yüzde 34 artış ve 53,6 milyon dolar değer ile Romanya, üçüncü sırayı yüzde 62’lik artış ve 40,7 milyon dolar değer ile Ukrayna aldı. Söz konusu dönemde ihracatımızı en fazla artırdığımız ülkeler yüzde 153 artış ve 20,7 milyon dolar değer ile Polonya, yüzde 120 artış ve 5,28 milyon dolar değer ile Hollanda, yüzde 75 artış ve 5,55 milyon dolar değer ile Birleşik Krallık oldu.” diye konuştu.

Narenciye ihracatının yüzde 78’i AKİB’den
2020 yılının ilk yarısında Türkiye’nin narenciye ihracatında da yüzde 30’a varan artışlar sağladığını vurgulayan Başkan Sin, ülke olarak 645 bin 939 ton narenciye ihracatından toplam 331,1 milyon dolarlık kazanç elde edildiğini söyledi. Başkan Sin, “OcakHaziran döneminde ülkemizin narenciye ihracatının yüzde 78’ini Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği gerçekleştirdi. Yılın ilk yarısında 125,7 milyon dolarlık mandarin, 92 milyon dolarlık limon, 60,5 milyon dolarlık portakal, 52,9 milyon dolarlık greyfurt ihraç ettik. Bu dönemde en fazla narenciye ürünleri ihraç ettiğimiz ülkeler 119,1 milyon dolar ile Rusya, 33,4 milyon dolar ile Ukrayna, 25,2 milyon dolar ile Irak oldu. Narenciye ihracatında en fazla artış kaydettiğimiz ülkelerin başında yüzde 536 artış ve 3,63 milyon dolar değer ile İtalya yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 213 artış 4,12 milyon dolar ile Beyaz Rusya, yüzde 197 artış ve 18 milyon dolar ile Polonya takip etti” dedi.

Yaş meyve ve sebze ihracatında haziran bereketi
Sektörün haziran ayı ihracat rakamlarına da değinen Başkan Sin, yaş meyve ve sebze ihracatında yılın 6’ncı ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31 artış sağlayıp, 264,8 milyon dolar dış satım yapıldığını, Birlik ihracatının ise yüzde 30 artışla 79,2 milyon dolar düzeyinde raporlara yansıdığını söyledi. Haziran ihracatında meyve bereketi yaşandığını vurgulayan Başkan Sin, şunları söyledi: “Sektörümüzün haziran ayında en çok ihraç ettiği ürün 123,9 milyon dolar ile kirazvişne oldu. 51 milyon dolar ile şeftali ikinci, 18 milyon dolar ile kayısı üçüncü sırada yer aldı. Haziranda en fazla ihracat artışı yakaladığımız ürünler ise yine meyveler oldu. Yüzde 2 bin 239 artış ve 2,5 milyon dolar değer ile portakal, yüzde 186 artış ve 976 bin dolar ile üzüm, yüzde 185 artış 9,9 milyon dolar ile elma en çok ihracat artışı sağladığımız ürünler listesinde ilk üç sırada yer aldı. Birliğimizin haziran ayı ihracatında da şeftali, kirazvişne ve kayısının payı yüzde 67 oldu. Yüzde 32 artışla 28 milyon dolarlık şeftali, yüzde 47 artışla 17,15 milyon dolarlık kirazvişne, yüzde 40 artışla 7,9 milyon dolarlık kayısı ihraç ettik.”

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