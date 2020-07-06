Kayıp Alzheimer hastası kadın aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp Alzheimer hastası kadın aranıyor

DHA

Mustafa GÜMÜŞ/GÜLNAR(Mersin), (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde 4 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Şerife Lök´ü (77) arama çalışmaları sürüyor. İlçeye bağlı Çukurkonak Mahallesi´ndeki evinden 2 Temmuz'da çıkan Alzheimer hastası Şükriye Lök, geri dönmedi. Yakınları, Lök´e kendi imkanlarıyla ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi. En son 8 kilometre uzaklıktaki Yassıbağ Mahallesi'nde görüldüğü bildirilen Şükriye Lök´ü arama çalışması başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma timleri, AFAD ekipleri ve vatandaşların katıldığı arama çalışmaları sürüyor....

Kayıp Alzheimer hastası kadın aranıyor

<br>Mustafa GÜMÜŞ/GÜLNAR(Mersin), (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde 4 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Şerife Lök´ü (77) arama çalışmaları sürüyor.<br>İlçeye bağlı Çukurkonak Mahallesi´ndeki evinden 2 Temmuz'da çıkan Alzheimer hastası Şükriye Lök, geri dönmedi. Yakınları, Lök´e kendi imkanlarıyla ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi. En son 8 kilometre uzaklıktaki Yassıbağ Mahallesi'nde görüldüğü bildirilen Şükriye Lök´ü arama çalışması başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma timleri, AFAD ekipleri ve vatandaşların katıldığı arama çalışmaları sürüyor.<br>Ailesi, Şerife Lök´ü görenlerin 155 ve 156 ihbar hatlarına bildirmelerini istedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Mustafa GÜMÜŞ<br>2020-07-06 11:55:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdemli Belediyesi, Koramşalı muhtarlık ve Kuran Kursu binalarını yeniliyor
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi, Koramşalı muhtarlık ve Kuran ...
Vali Su, Müftü Deresinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Su, Müftü Deresinde incelemelerde bulundu
Tarsus ve Çamlıyayla'da yol çalışmaları
YEREL HABERLER Tarsus ve Çamlıyayla'da yol çalışmaları
NÜKAD Başkanı Göktepe: “Bu sektörde başarının sırrı, tutkulu olmak” Türkiye’de son yıllarda başarılı bilim kadınları, ilham veren hikayeleri ve yürüttükleri projelerle pek çok gence ilham kaynağı oluyorlar Bilim kadınları, radyolojiden çevreye, sağlıktan tarıma, güvenlikten iklim değişikliğine kadar farklı alanlarındaki örnek çalışmalarıyla nükleere yönelik mitlerin ve ön yargıların önüne geçmeyi başarıyor
YEREL HABERLER NÜKAD Başkanı Göktepe: “Bu sektörde başarının sırrı, ...
Bozyazı Müftülüğü moral ekibi vatandaşa destek oluyor
YEREL HABERLER Bozyazı Müftülüğü moral ekibi vatandaşa destek oluyor
Yaş meyve ve sebzede yılın ilk yarısında ihracat rekoru Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artış yakalayıp, 510,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı Başkan Sin: "Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin toplam 1,17 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatından Birliğimiz yüzde 43’lük pay aldı. Bu dönemde en fazla ihracatı Rusya, Romanya ve Ukrayna’ya yaptık. Polonya, Hollanda ve Birleşik Krallık en fazla ihracat artışı sağladığımız ülkeler oldu"
YEREL HABERLER Yaş meyve ve sebzede yılın ilk yarısında ihracat ...
Mersin Büyükşehir'in ücretsiz atölyeleri başladı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir'in ücretsiz atölyeleri başladı
Kumar operasyonunda 6 kişiye 12 bin 900 TL ceza
YEREL HABERLER Kumar operasyonunda 6 kişiye 12 bin 900 TL ceza
40 derece sıcakta 'Frida Kahlo'nun eserini resmediyor
YEREL HABERLER 40 derece sıcakta 'Frida Kahlo'nun eserini resmediyor
Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içerisinde hizmete açılacak (4)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 ...
Bakan Karaismailoğlu, Silifke’de davul zurna ve pankartlarla karşılandı
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Silifke’de davul zurna ve ...
Bakan Karaismailoğlu: "Hayatınızı kolaylaştıracak projelerle yanınızda olacağız" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erdemli-Ayrancı Yolu Köserelli girişinde devam eden yol yapım çalışmasını inceleyip vatandaşlara hitap etti
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: "Hayatınızı kolaylaştıracak ...
Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içinde hizmete açılacak (3)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 ...
Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içinde hizmete açılacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin konserleri kente yayılıyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin konserleri kente ...
Başkan Tarhan, Mezitlililerle birlikte sahil temizliği yaptı
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, Mezitlililerle birlikte sahil ...
Bakan Karaismailoğlu, Çamlıbel Balıkçı Barınağında incelemelerde bulundu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Mersin'deki Çamlıbel Balıkçı Barınağı için proje çalışmalarına başladık"
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Çamlıbel Balıkçı Barınağında ...
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Mut'ta 24.3 kilometrelik asfalt çalışması
YEREL HABERLER Mut'ta 24.3 kilometrelik asfalt çalışması
Çukurova Bölgesel Havalimanı havadan görüntülendi Mersin'in Tarsus ilçesinde inşa edilen ve tamamlandığında 30 milyon yolcu kapasitesi ile Türkiye'nin ikinci büyük havalimanı olacak Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın alt ve üst yapı çalışmalar devam ediyor Drone ile havadan görüntülen havalimanının 2 yıl içinde bitirilip, hizmete açılması bekleniyor Bugün de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölgede inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı
YEREL HABERLER Çukurova Bölgesel Havalimanı havadan ...
Başkan Gültak, İstiklal caddesi esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Gültak, İstiklal caddesi esnafını ziyaret etti
Karaduvar sahili, lazerli plaj eleme-temizleme makinesiyle temizlendi
YEREL HABERLER Karaduvar sahili, lazerli plaj eleme-temizleme ...
Bakan Karaismailoğlu: “İki yıl bitmeden Çukurova Havalimanına ilk uçak inecek” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin’de yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu Karaismailoğlu: “Hava yolu halkın yolu oldu”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “İki yıl bitmeden Çukurova ...
Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içinde hizmete açılacak/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X