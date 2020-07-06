Kayıp Alzheimer hastası kadın aranıyor

<br>Mustafa GÜMÜŞ/GÜLNAR(Mersin), (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde 4 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Şerife Lök´ü (77) arama çalışmaları sürüyor.<br>İlçeye bağlı Çukurkonak Mahallesi´ndeki evinden 2 Temmuz'da çıkan Alzheimer hastası Şükriye Lök, geri dönmedi. Yakınları, Lök´e kendi imkanlarıyla ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi. En son 8 kilometre uzaklıktaki Yassıbağ Mahallesi'nde görüldüğü bildirilen Şükriye Lök´ü arama çalışması başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma timleri, AFAD ekipleri ve vatandaşların katıldığı arama çalışmaları sürüyor.<br>Ailesi, Şerife Lök´ü görenlerin 155 ve 156 ihbar hatlarına bildirmelerini istedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Mustafa GÜMÜŞ<br>2020-07-06 11:55:27<br>
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