Seçer: "Metro ihalesi için pandeminin etkilerinin geçmesini bekliyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ilçesine bağlı kırsal mahalleler olan Soğucak, Bekiralanı, Yeniköy ve Aladağ’ı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ilçesine bağlı kırsal mahalleler olan Soğucak, Bekiralanı, Yeniköy ve Aladağ’ı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Sorunları yerinde görüp, yerinde dinleyen Seçer, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında da vatandaşlara bilgi verip, sorularını yanıtladı.

Başkan Seçer, kırsal mahalle gezilerine, geçmişte belde belediyesi olan Soğucak’tan başladı. Soğucak Muhtarı Yaşar Demir ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Seçer, yaz aylarında nüfusu artan Soğucak gibi mahallelerin sorunlarını, taleplerini yerinde dinlemek için bu gezileri planladıklarını söyledi. Seçer, “Belediye başkanlığının dört duvar arasında yapılamayacağını biliyoruz. Yerelde sorunlara doğru zamanda, doğru bir şekilde, doğru bir yatırımla müdahale edebilmeniz için sorunları yerinde görmeniz lazım” dedi.

Pandemi sürecinde belediyenin birçok yatırım ve projesini durdurmak zorunda kaldıklarını, yeni normalleşme dönemiyle birlikte de yeni bir çalışma dönemi başlattıklarını ifade eden Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı, kanalizasyon, köprülü kavşak, köprü, yol, temiz içme suyu gibi yatırımlara yeni yeni başlayacağını kaydetti. Seçer, “Bizim idari ve mali açıdan kendimizi toparlamamız 1 yıl sürdü. Her belediye başkanının yönetim tarzı vardır. Kendine göre kadrolar kuracaktır. Devraldığı bir kasa vardır, borç yükü vardır, bunların tanzimini yapacaktır. Düzenleme yapacaktır. Özellikle büyük para gerektiren, yani hata kabul etmeyen projeleri tekrar gözden geçirecektir, devam eden projeleri kontrol edecektir. Bitmesi gerekenleri bitirecektir. Seçim öncesi seçmeninin karşısına geçip verdiği sözleri yerine getirme, hele hele büyük yatırımlarla ilgili, artık o ilk yıldan sonra başlar. Günü kurtarmak, insanları aldatmak gibi niyetimiz yok. Bizler deneyimli siyasetçileriz. Siyaset ciddi bir iş. Siyaset ciddi adam işi. Tüm samimiyetime inanın. Biz çok iyi işler yapmak istiyoruz. Kalıcı işler yapmak istiyoruz. Her kuruşun değerini bilerek yatırım yapmak istiyoruz" diye konuştu.



“Mersinliler’in üçte ikisi hizmetlerden memnun”

Mersinliler’in, Büyükşehir’in sosyal hizmetlerinden, eğitime desteklerinden memnun olduğunu savunan Seçer, “Memnun olmadıkları alanlar, taraflar var. Memnun oldukları alanlar var. Ama üst üste topladığınız zaman bizim vatandaşımızın üçte ikisinin, bize oy vermiş ya da vermemiş olsa da bir memnuniyetleri var. Vatandaşın memnuniyeti sosyal projelerimizden. Çok iyi uygulamalarımız var. Halk kart uygulaması önemlidir. Yoksula ulaşıyoruz. Eğitime verdiğimiz destek çok önemlidir, değerlidir. Üniversiteye giden her öğrencimize belediyenin eğitim yardımı yapması eğitime verdiğimiz önemin, bilime verdiğimiz öneminin bir göstergesidir. Biz hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyoruz. Biz Mustafa Kemal’in yolunun doğru olduğunu söylüyoruz. Onun için çocuklarımızın eğitimine destek veriyoruz. Burada hassas bir çizgi var. Biz eğitimde fırsat eşitliği oluşturuyoruz. 4 bin 334 öğrenci belediyemizin etüt merkezlerinde sınava hazırlandı ve fire vermeden sınava girdi. Bu önemlidir. Demek ki yaptığımız hizmetlerden öğrencilerimiz memnun. Sosyal projelerimizi daha da genişletebiliriz. Vatandaş memnun. Fakir fukara memnun. Ama tok insanlar beğenmeyebiliyor. Tok açın halinden anlamıyor. Pandemi sürecinde yaptığımız bir koli gıda yardımını küçümseyenler var çünkü hiç ona ihtiyacı olmamış. İhtiyacı olanın hissiyatını, acısını bilemez o. Ama biz değerli görüyoruz. Önemli görüyoruz. Hiçbir siyasi ayrım yapmadan pandemi sürecinde bütün vatandaşlarımızın evine girdik. Ben vicdanen de, hukuken de bu konuda son derece rahatım" şeklinde konuştu.



"Forum katlı kavşağı inşaatına sonbaharda başlıyoruz"

Vatandaşlardan bazılarının da “gözle görülür bir şey yok. Belediye ne yaptı ki?” şeklinde bir bakış açısına sahip olduğunu ifade eden Seçer, sadece MESKİ’nin 13 projesinin devam ettiğini hatırlattı. Seçer, “Çok şey yaptık, yapıyoruz. Şu anda MESKİ’nin 13 noktada çalışması var. Şehrin merkezinde Akkent’te, Karacailyas’ta yağmursuyu hatları döşendi. Bunlar ciddi yatırımlar. Yalınayak deresinde aynı şekilde. On yılların sorunu Kuyuluk kanalizasyon sorunu şu anda çözülüyor. Çok kısa süre içinde Gözne’nin 93 milyon liralık arıtma ve kanalizasyon yatırımlarının sonbaharda temelini atacağız. Kızkalesi’nde, Silifke’de, Erdemli’de tüm Mersin’de MESKİ yatırımları, şu anda 13 noktada imalatları sürüyor. Mersin şehir içi trafiğini rahatlatacak Forum katlı kavşağı inşaatı başlayacak. Tahmininiz sonbaharda o inşaatı da başlatacağız” ifadelerini kullanacağız.



“Metro ihalesi için pandeminin etkisinin geçmesini bekliyoruz”

Mersin’e değer katacak büyük projeleri olduğunu, bunların başında da Mezitlieski otogar arasında yapılacak 13,4 kilometrelik yeraltı raylı sistemin geldiğini vurgulayan Seçer, metro için yeniden ihaleye çıkmaya hazır olduklarını söyledi. Seçer, “Bu büyük proje için yurt dışından kredi bulma zorunluluğumuz var. Pandeminin ortaya çıkardığı olumsuz koşulların bitmesini bekliyoruz. Piyasaların düzeldiği, dünyada rahat seyahatin imkan bulduğu, rahat çalışma ortamlarının imkan bulduğu dönemi bekliyoruz ki en iyi koşullarda, en kaliteli, en ucuz şartlarda, işi en iyi yapabilecek firmalara bu işi vermek istiyoruz. Bir müddet daha bekleyip önümüzdeki günlerde uygun bir koşulda metro ihalesine, raylı sistem ihalesine çıkacağız. Mersin için son derece önemli bir proje. Mersin merkezde yaşayanların büyük kısmının yaşadığı trafik problemine çözüm bulacak, daha konforlu bir yolculuk sağlayacak bu projenin Mersin’e farklı bir anlam katacağını düşünüyoruz” dedi.

Hiçbir parti ayrımı yapmadan, bütün ilçe belediyeleriyle işbirliği yaptıklarını, ilçe belediyelerine destek verdiklerini vurgulayan Seçer, “500’ün üzerindeki kırsal mahallelerde muhtarlarımızla ilişkilerimizi sıcak tutarak, bölgelerine ait sorunları bir masaya oturup beraber konuşarak çözme gayreti içindeyiz. Eğer bu bölgede sorun varsa muhtar benim daire başkanımdan iyi bilir. Biz muhtarlarla beraber yürüdüğümüz takdirde, uyumlu çalıştığımız taktirde, muhtar bize samimi olarak katkı vermek istediği takdirde çok daha etkin hizmetler yaparız, çok daha doğru hizmetler yaparız" diye konuştu.



"Geçen yıl yaklaşık 200 bin ton asfalt kullandık"

Soğucaklılar’ın sorularını da yanıtlayan Seçer, daha sonra Bekiralanı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bekiralanı Muhtarı Mustafa Tunçer ve mahalle sakinleri tarafından alkışlarla, çiçeklerle karşılanan Seçer, Muhtar Tunçer’in dile getirdiği talepleri dinledikten sonra vatandaşlara seslendi. Mersin’in kırsal mahallelerinde yol ağını, yol kalitesini önemsediğini ifade eden Seçer, “Yol asfalt dairemizi tepeden tırnağa yeniden yapılandırıyoruz. İnsan kaynağını daha etkin, daha sahada çalışan bir hale getiriyoruz. Bu yol işi odadan oturulup yapılacak işler değil. Sahada mühendislerin, işi bilen adamların olması lazım. Bir de makine lazım. Şimdi yeni makine alımlarımız var. MESKİ için alımları gerçekleştirdik bitti. Sıra geldi Büyükşehir’in eksiklerine. Bizim çok sayıda iş makinasına ihtiyacımız var. İş makinanız olmazsa bu işi yapamazsınız. Biz geçen yıl yaklaşık 200 bin ton asfalt kullandık. Bu yıl daha iyi gidiyoruz. Bizim imalatlarımız şu anda daha kaliteli hale geldi. Yollar daha kaliteli yapılıyor. Geçen yıl biz yönetime geldiğimizde bu hazırlıklardan yoksunduk. Nisan ayı yol yapımının başladığı aydır. Hiçbir hazırlık yapılmamıştı. İnanın sudan çıkmış balık gibiydik. Malzemeniz yok, alet edevat yetersiz, büyük sıkıntılar yaşadık. Ona rağmen süratle toparlandık. Elimizdeki bütün imkanları kullandık ve 200 bin ton civarında asfalt çalışması yaptık. Bu yıl ve önümüzdeki yıl çok daha fazla olacak” şeklinde konuştu.

Bekiralanı sakinlerine belediyenin mali durumu hakkında bilgi veren Seçer, bir yıl içerisinde borç stokunu 800 milyon lira düzeyinde azalttıklarını söyledi. Aynı süreçte belediyenin Mersin tarihinde eşi görülmemiş boyutlarda sosyal hizmetler yaptığını vurgulayan Seçer, “Sosyal projelerimiz ilk günden büyük bir ivme kazandı. Fakirin, yaşlının, engellinin, kadının, çocuğun, öğrencinin, bütün dezavantajlı grupların yanındayız. Pandemi sürecinde 500 bin kişilik yoksul, yaşlı, kronik rahatsızlığı olan yurttaşlara yaptığımız, evlerine kadar götürdüğümüz yemekler, Halk Kart, öğrencilerimiz için açtığımız eğitim kursları önemlidir. Bu sosyal belediyeciliktir ve halkla iç içe olmaktır. Dağıttığımız 166 bin 250 koli gıda yardımı önemlidir ve Mersin tarihinde görmemiştir. Bu belediyemizin vatandaşına, ihtiyaç sahibine ne kadar önem verdiğinin göstergesidir. Bu yaptıklarımızı büyütmüyoruz, bu yaptıklarımı zaten olması gerekenler. Bunlar artarak devam edecek. Bugüne kadar eksik, yanlış, doğru yapılmış biz daha iyisini yapmaya, vatandaş memnuniyetini daha da arttırmaya çalışıyoruz. Ve biz bütün bunları sizlerin desteğinizle yaparız" dedi.



“Çalışmayan personeli bana bildirin”

Personel konusunda da sorunlu olduklarını ve halen çözemediklerinin altını çizen Seçer, "Hala istediğimiz kalitede iş yaptırmakta zorlanıyoruz. Sizler de denetleyin. Buraya ilaçlamaya, temizliğe gelen personel işini yapmıyorsa lütfen plakasını alın bize gönderin. Benim telefonuma bizzat WhatsApp’ıma gönderin. Size hizmet etmek zorundalar. Bakın ben size hizmet etmek için kendimi paralıyorum. Onlar da bizden maaş alıyor ve çalışmak zorunda. Burası kimsenin babasının çiftliği değil” şeklinde konuştu.

Yeniköy’de yaptıkları ilaçlama ve yol çalışmaları hakkında bilgi veren Seçer, önümüzdeki günlerde araç ve ekipman parkı genişletildiğinde bu mahallelere daha etkili hizmet vereceklerini belirtti. Seçer, "Bir taraftan borçlanamıyorum Ankara’dan gelen paraya mahkumum, onunla idare etmek zorundayım. Borçlanma yetkisi istiyoruz sıkıntılar yaşıyoruz. Umut ediyorum aşarız. Aşamazsak da kimseye minnet edecek halimiz yok. Verirlerse orada yoksa mahkemeler de orada. Biz derdimizi anlatırız. Eğer mecliste Cumhur İttifakı ile beraber yürürsek sorunları çok daha rahat çözeriz. Biz de hizmet için çırpınıyoruz. Kimsenin gözünün önünde bir şeyler kaçırmıyoruz. Her şeyin de ayrıntılarıyla hesabını veriyoruz. Bizim borcumuz 800 milyon TL azalmış ve bu önemlidir. MESKİ ve Büyükşehir’in 3 milyar TL olan borç miktarı yaklaşık 2 milyar iki yüz milyona gerilemiş. Bu önemlidir demek ki artık bir mali disiplin var. Size bir örnek vereyim: bizim Büyükşehir’in bir yıl içerisinde kullandığı akaryakıt miktarı 120 milyon MESKİ’nin de 30 milyon civarı. Toplam 150 milyon lira. Biz yönetime geldiğimizde bu akaryakıt yüzde 1 kırımla alınıyordu. Rafineri çıkış fiyatından yüzde 1 tenzilât yapılıyordu. Biz şu anda yaptığımız ihalede yüzde 13.3 kırımlı alıyoruz. Sadece o bir kalemden bizim yıllık akaryakıt tüketimimizdeki yaptığımız tasarruf 1718 milyon TL. Bunun değerini bilmek lazım. Biz parayı en akıllı şekilde harcamaya çalışıyoruz. Aldığımız mali hizmetleri en hesaplı, en makul ödeme planında, en kaliteli mal ve hizmeti almak için çaba gösteriyoruz. Bunun vebalinin çok büyük olduğunun farkındayız. Bu paralar sizlerin emaneti" ifadelerini kullandı.

Seçer’in Toroslar ilçesindeki son durağı Aladağ Mahallesi oldu. Muhtar Ahmet Ertunç ile mahalle sakinlerinin yol, su ve kanalizasyon konularındaki sorularını yanıtlayan Seçer, sudaki kayıp kaçak oranına dikkat çekti. Kayıp kaçak oranının yüzde 50’inin üzerinde olduğunu ifade eden Seçer, “Bu iki nedenden kaynaklanıyor. Biri vatandaşın yasadışı su kullanması yani diğer bir adıyla çalması, diğeri de bizim şebekelerin sağlıksız olmasından kaynaklanıyor. Su boşa akıyor gidiyor. Bizim görevimiz sağlıksız şebekeleri yenilemek. Vatandaşımın görevi çalınan bu suyumuzun çalınmamasını sağlamak, bize yardımcı olmak. Bunu başardığımız takdirde kaçak oranımızı düşürdüğümüz takdirde sizin faturalarınız da düşer. Bu konuda vatandaşlarımızın katkılarını, yardımlarını istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.