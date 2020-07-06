Toroslar'da 604 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin'in Toroslar ilçesinde jandarma ekipleri, 15'i satışa hazır olmak üzere 604 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Haçgediği mevkinde bulunan villada bahçıvan olarak çalışan 1 kişinin, yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığını tespit etti. Bunun üzerine şüpheli şahsın çalıştığı ev ve eklentilerine operasyon yapan ekipler, 15'i satışa hazır olmak üzere 604 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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