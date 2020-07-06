FOTOĞRAF İPTALİ/// 4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü, 4 gün komada kaldı

<br>Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine, <br>'4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü, 4 gün komada kaldı' başlıklı haberimizin fotoğrafları kaynağından iptal edilmiştir. Aşağıdaki fotoğrafların kullanılmaması ricasıyla.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli MERSİN, (DHA)<br>2020-07-06 23:13:52<br>
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