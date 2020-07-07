Askerden dönen genç, önce tereddüt etti, sonra annesine sarıldı 

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de tezkeresini alıp askerden dönen Mehmet Ali Cedid (21), koronavirüs nedeniyle yaklaşmakta tereddüt ettiği annesine bir süre sonra sarılıp, hasret giderdi.<br>Merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Cedid, Edirne Uzunköprü'de vatani görevini bitirdikten sonra baba ocağına döndü. Burada kendisini gözyaşları içerisinde annesi Gülşen Cedid (55) ve kız kardeşleri karşıladı. Muhammet Ali Cedid, koronavirüs salgını nedeniyle ilk önce annesine sarılamadı. Ancak bir süre sonra Cedid, annesinin gözyaşlarına dayanamadı, onu kucaklayıp hasret giderdi.<br>Kendisini karşılayan arkadaşları ile karşılıklı oynayan Mehmet Ali Cedid, daha sonra annesi ile evlerinin yolunu tuttu. Duygusal anların yaşandığı o an çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Toroslar Soner AYDIN<br>2020-07-07 10:49:23<br>

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