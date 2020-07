Akdeniz’de iki metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi

– Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde, sahiplerince terk edildiği için harabeye dönerek, can ve mal güvenliğini tehdit eden iki metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi. Akdeniz Belediyesi ekipleri tarafından yapılan yıkımın ardından ortaya çıkan tonlarca moloz ve atık, mahallelerden uzaklaştırıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, kent estetiğini bozan ve yer yer sosyal sorunlara yol açarak toplumun huzurunu bozan metruk binaların yıkımı aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, prosedürlerin ve yasal süreçlerin sona ermesinden sonra İhsaniye Mahallesi 4927 Sokak ve Güneş Mahallesi 5842 Sokaktaki iki adet metruk binanın daha yıkımını kontrollü bir şekilde gerçekleştirdi.

Çevre kirliliği ve kötü görüntüye sebep olan terk edilmiş yapıların yıkımı öncesi sokağa şerit çekip çevre güvenliğini sağlayan ekipler; yıkım esnasında aşırı toz oluşumunu engellemek amacıyla da arazöz yardımıyla yıkılan binalara su püskürttü. İş makineleri yardımıyla gerçekleşen yıkım sonucu ortaya çıkan tonlarca moloz ve atık, ekipler tarafından kamyonlara yüklenip mahallelerden çıkarıldı.



Mahalle sakinleri, metruk binaların yıkımından memnun

Sahiplerince terk edildiği için zamanla harabeye dönüşen, can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturan metruk binaların yıkımını memnuniyetle izleyen mahalle sakinleri, bu tür binalar kimi zaman madde bağımlılarının uğrak yerine dönüştüğü için ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade ettiler. Vatandaşlar, terk edilmiş binaları yıkarak hem görsel kirliliği ortadan kaldıran hem de olası riskleri önleyen Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler.

