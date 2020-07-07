Tarsus Doğa Parkı, 7 yeni sakinine kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Doğa Parkı, 7 yeni sakinine kavuştu

DHA

MERSİN, (DHA)MERSİN'de, Tarsus Doğa Parkı´nda 3 ceylan, 2 alageyik, 1 kızıl geyik ve 1 beyaz geyik olmak üzere 7 yavru dünyaya geldi. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı´na bağlı Tarsus Doğa Parkı´nda hayata gözlerini açan yavrular, yeni normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçilerin şimdiden ilgi odağı oldu. 3 ceylan, 2 alageyik, 1 kızıl geyik ve 1 beyaz geyik olmak üzere 7 yavruya ekipler özenle bakıyor. 8 Haziran´da ziyaretçi ağırlamaya başlayan Doğa Parkı´nda yeni yavruları ve diğer türleri görmek isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak...

Tarsus Doğa Parkı, 7 yeni sakinine kavuştu

<br>MERSİN, (DHA)MERSİN'de, Tarsus Doğa Parkı´nda 3 ceylan, 2 alageyik, 1 kızıl geyik ve 1 beyaz geyik olmak üzere 7 yavru dünyaya geldi.<br>Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı´na bağlı Tarsus Doğa Parkı´nda hayata gözlerini açan yavrular, yeni normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçilerin şimdiden ilgi odağı oldu. 3 ceylan, 2 alageyik, 1 kızıl geyik ve 1 beyaz geyik olmak üzere 7 yavruya ekipler özenle bakıyor. 8 Haziran´da ziyaretçi ağırlamaya başlayan Doğa Parkı´nda yeni yavruları ve diğer türleri görmek isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak şartıyla kabul ediliyor. Vatandaşların girişlerde ateş ölçümleri yapılırken, Doğa Parkı içinde yapılan işaretlendirmeler ile sosyal mesafe kurallarına uymaları için yönlendiriliyor. Sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edilen Doğa Parkı´nda, vatandaşlar doğum sezonu ile dünyaya gelen geyik, ceylan, lemur, deve kuşu ve ayı yavrularını özellikle görmek istiyor. Uzun süredir evde olan çocuklar aileleri ile geldikleri Doğa Parkı´nın sakin ortamında, virüse karşı alınan üst düzey önlemler sayesinde gönül rahatlığı ile zaman geçirebiliyor, hem yeni türlerle hem de yavrularla tanışıyor.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus MERSİN, (DHA)<br>2020-07-07 11:47:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toroslar Belediyesinin Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine, kaymakamdan başarı belgesi
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinin Vefa Sosyal Destek Grubu ...
Akdeniz’de iki metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Akdeniz’de iki metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi
Mersin'de dövülen otobüs şoförü: Maskesiz alamayacağımı söyledim, darbettiler
YEREL HABERLER Mersin'de dövülen otobüs şoförü: Maskesiz ...
Askerden dönen genç, önce tereddüt etti, sonra annesine sarıldı 
YEREL HABERLER Askerden dönen genç, önce tereddüt etti, sonra ...
Akduman: “Halkımıza hizmet noktasında daha çok çalışıp üretmeliyiz” Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün ilk 6 aylık değerlendirme toplantısı, Bölge Müdürü Akduman başkanlığında Gülnar’da yapıldı
YEREL HABERLER Akduman: “Halkımıza hizmet noktasında daha çok ...
Tarsus Doğa Parkı'nın yeni sakinleri; 7 minik ceylan ve geyik yavrusu
YEREL HABERLER Tarsus Doğa Parkı'nın yeni sakinleri; 7 minik ceylan ...
Vekil sıkı pazarlık yaptı, domates 2 lira 80 kuruşu gördü AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Erdemli ilçesinde günlük domates piyasası kurulumuna katıldı Üreticilerin hasadı 40 derece yaptığını hatırlatan Yılmaz, tüketirken ve ticaretini yaparken empati yapılmasını istedi
YEREL HABERLER Vekil sıkı pazarlık yaptı, domates 2 lira 80 kuruşu ...
Başkan Tarhan: “Belediye olarak çok iyi durumdayız”
YEREL HABERLER Başkan Tarhan: “Belediye olarak çok iyi durumdayız”
Lunapark ve tematik parklar 4 ay sonra yeniden açıldı
YEREL HABERLER Lunapark ve tematik parklar 4 ay sonra yeniden açıldı
FOTOĞRAF İPTALİ/// 4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü, 4 gün komada kaldı
YEREL HABERLER FOTOĞRAF İPTALİ/// 4 kişi tarafından feci şekilde ...
Maskesiz 2 kişinin kendilerini uyaran otobüs şoförünü darbettiği anlar kamerada
YEREL HABERLER Maskesiz 2 kişinin kendilerini uyaran otobüs şoförünü ...
Koronavirüsü yenen başkan, görevine başladı
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen başkan, görevine başladı
4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü, 4 gün komada kaldı
YEREL HABERLER 4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü, 4 gün komada ...
Kendisini 'asker' olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kendisini 'asker' olarak tanıtarak vatandaşları ...
Bahçıvan olarak çalıştığı villanın bahçesine kenevir eken şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bahçıvan olarak çalıştığı villanın bahçesine kenevir ...
Toroslar'da 604 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Toroslar'da 604 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Mersin'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Kendilerini asker, polis, savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandırmışlar
YEREL HABERLER Kendilerini asker, polis, savcı olarak tanıtıp ...
Mersin'de vatandaşlar plajlara koştu
YEREL HABERLER Mersin'de vatandaşlar plajlara koştu
Seçer: "Metro ihalesi için pandeminin etkilerinin geçmesini bekliyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ilçesine bağlı kırsal mahalleler olan Soğucak, Bekiralanı, Yeniköy ve Aladağ’ı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Seçer: "Metro ihalesi için pandeminin etkilerinin ...
Kayıp Alzheimer hastası kadın aranıyor
YEREL HABERLER Kayıp Alzheimer hastası kadın aranıyor
Erdemli Belediyesi, Koramşalı muhtarlık ve Kuran Kursu binalarını yeniliyor
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi, Koramşalı muhtarlık ve Kuran ...
Vali Su, Müftü Deresinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Su, Müftü Deresinde incelemelerde bulundu
Tarsus ve Çamlıyayla'da yol çalışmaları
YEREL HABERLER Tarsus ve Çamlıyayla'da yol çalışmaları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X