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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gültak: “Müftü Deresinin ıslah projesi hızla hazırlanıyor”

İHA

Gültak: “Müftü Deresinin ıslah projesi hızla hazırlanıyor”

– Mersin’de yıkılan eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumunun yerine yapımı devam eden Millet Bahçesi projesi çerçevesinde, Müftü Deresinde de ıslah ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirilecek. DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından ıslah ve peyzaj projelerinin hızla hazırlandığını belirten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Millet Bahçesinin açılma tarihine de Müftü Deresinin en azından belli bir bölümünü ıslah edilmiş olarak göreceğiz” dedi.
Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Millet Bahçesi projesi kapsamında Müftü Deresi ile kışlada yapılması planlanan çalışmalarla ilgili İHA muhabirine açıklama yaptı. Projede, 50 bin metrekarelik yıkılan stadyum alanı ile 70 bin metrekarelik aquapark alanına kışlanın da dahil olacağını ifade eden Başkan Gültak, toplamda 140 bin metrekarenin üzerinde bir alanını Millet Bahçesi olarak Mersinlilerin hizmetine sunulacağını söyledi.

“Müftü deresi ıslah edilecek”
Şu anda hem yıkılan stadyumu bölgesinde hem aquaparkta Millet Bahçesi çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Gültak, ekiplerin yakın zamanda kışla bölgesine de gireceklerini kaydetti. Gültak, “Toplamda 140 dönümlük bir Millet Bahçemiz olacak. Kışla ile yıkılan stadyum arasından Müftü deremiz geçiyor. Oradan köprü bağlantısıyla her iki bahçeyi birbirine bağlayacağız. Bu da projenin içinde var” diye konuştu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü ile birlikte, geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptıklarını ve Müftü Deresinde yapılması planlanan çalışmaları ele aldıklarını anlatan Gültak, “DSİ Bölge Müdürlüğü şu an projelerini hızlı bir şekilde hazırlıyor. İnşallah Millet Bahçesinin açılma tarihine de Müftü Deresinin en azından belli bir bölümünü ıslah edilmiş olarak göreceğiz. İlk etapta yaklaşık Çetinkaya’ya kadar olan bölümünü yapacaklar. Büyük kayalarla belli bir meyil verilerek bir mühendislik çalışması yapacaklar. O bölgede insanların rahatlıkla akan suyu, dereyi görmelerini sağlayacak; yürüyüş yollarının olduğu güzel bir ıslah çalışması olacak” ifadelerini kullandı.

“Kışlayla ilgili bir sıkıntı yok; projeye dahil olacak”
Kışla alanıyla ilgili yapılması planlanan düzenlemelerle ilgili de bilgi veren Gültak, kışlayla ilgili bir sıkıntı olmadığını, kışlanın da projeye dahil olacağını vurguladı. Aquaparktaki proje değiştiği için kışlaya da yeni bir formül bulunacağını aktaran Başkan Gültak, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü belirterek, bakanın gerekli talimatı verdiğini söyledi.
Kışlanın içinde Abdülhamit Han’ın yaptığı bir karakol bulduklarını da dile getiren Gültak, bu karakolun tüm yazışmalarını ve fotoğraflarını Osmanlı kütüklerinden çıkartarak Türkçeye çevirttiklerini anlattı. Mersin Limanı yanındaki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasının, hemen yanındaki Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’ye (MIP) satılmasının planlandığını açıklayan Gültak, şunları söyledi:
“O para karşılığında da kışlanın içindeki Abdülhamit Han Karakolu tekrar eski haliyle ortaya çıkacak. Hem kazı hem restorasyon çalışması yapılacak. Sağlıklı olan ağaçlar tamamen yerinde kalacak, ama çürümüş, problem olan ağaçlar tabi ki kesilebilir, bunun sayısının çok olduğunu zannetmiyorum. Peyzaj ve bahçe çalışmaları yapılacak. Peyzaj ve mimari çalışmaların ardından Abdülhamit Han’ın karakolu da yapılacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzü de oraya taşıyacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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