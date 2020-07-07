Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'de bir şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 810 adet captagon uyuşturucu hap ile birlikte çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Müftü köprüsü civarında durumundan şüphelendiği R.M. adlı şahsı durdurarak arama yaptı. Üzerinde 200 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şüphelinin evinde yapılan aramada ise 610 adet captagon hap, 200 gram bonzai, 22 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 60 gram takoz esrar,

40 gram sıvı metamfetamin ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.