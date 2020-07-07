Erdemli Çamlığı'nı belediye işletecek Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu: "Sosyal mesafenin en iyi şekilde korunduğu çadır turizmi için herkesi Erdemli Talat Göktepe Çamlığı'na bekliyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdemli Çamlığı'nı belediye işletecek Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu: "Sosyal mesafenin en iyi şekilde korunduğu çadır turizmi için herkesi Erdemli Talat Göktepe Çamlığı'na bekliyoruz"

İHA

Erdemli Çamlığı Talat Göktepe Milli Parkı'nın işletmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile protokol yapan Erdemli Belediyesi'ne geçti. Protokolün yürürlüğe girmesiyle Erdemli Belediyesi tarafından yıllık yaklaşık 80 bin ziyaretçisi bulunan milli parkta hummalı bir temizlik çalışma başlatıldı.

Erdemli Çamlığı'nı belediye işletecek Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu: "Sosyal mesafenin en iyi şekilde korunduğu çadır turizmi için herkesi Erdemli Talat Göktepe Çamlığı'na bekliyoruz"

Erdemli Çamlığı Talat Göktepe Milli Parkı'nın işletmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile protokol yapan Erdemli Belediyesi'ne geçti. Protokolün yürürlüğe girmesiyle Erdemli Belediyesi tarafından yıllık yaklaşık 80 bin ziyaretçisi bulunan milli parkta hummalı bir temizlik çalışma başlatıldı.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Eline motorlu testere alan Başkan Tollu, bölgedeki ağaçların budanmasına, kuru dalların kesilmesine yardımcı oldu.
Burada bir konuşma yapan Başkan Tollu, "Şuanda 'sıfır' rakımdayız. Malumunuz Mersin'imizin en gözde en önemli 2 tane turizm merkezi var. Bunlardan bir tanesi Erdemli Çamlığı, diğeri de Kızkalesi" dedi.
"Böylesine güzel bir coğrafya da yaşamanın ve buraya hizmet etmenin gururunu ve hazzını birlikte yaşıyoruz" diyen başkan Tollu, "Erdemli Çamlığı uzun bir süredir, bizim elimizde değildi. Bize buranın tahsisini sağlayan saygı değer bakanımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Artık bu saatten sonra Erdemli Çamlığı'nın işletmesi, çamlığın Erdemli'ye yakışır şekilde dizayn edilmesi Erdemli Belediyesinin uhdesinde kaldı. Çamlığın tahsisi bize yapılır yapılmaz 100 personelimizle, gelen tatilcilerin hoşça vakit geçirebilmeleri adına hummalı bir çalışma içerisindeyiz" şeklinde konuştu.
Pandemi dolayısıyla çadır turizmine ilginin arttığını aktaran Tollu, "Bu sene pandemiden dolayı kapalı yerlerde tatil yapmak istemeyen, sosyal mesafenin en iyi şekilde korunduğu çadır turizmi için herkesi Erdemli Talat Göktepe Çamlığı'na bekliyoruz. Burası güneşi, şifa olan kara kumu ve deniziyle essiz bir coğrafya" diye konuştu.
Tollu, geçen yıl Erdemli Çamlığı'nın 80 bin misafiri ağırladığını da hatırlatarak, hedef olarak bu rakamı katlamak istediklerini kaydetti.
Konuşmasının ardından Başkan Tollu işçilerle birlikte eline motorlu testere alıp ağaç budamasına yardımcı oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gültak: “Sayısal çoğunluk hangi tarafa geçerse geçsin, Mustafa Gültak’ın tavrı değişmeyecek”
YEREL HABERLER Gültak: “Sayısal çoğunluk hangi tarafa geçerse ...
Akdeniz'de suça geçit yok
YEREL HABERLER Akdeniz'de suça geçit yok
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Gültak: “Müftü Deresinin ıslah projesi hızla hazırlanıyor”
YEREL HABERLER Gültak: “Müftü Deresinin ıslah projesi hızla ...
Gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti! Çekiç atmada kadınlarda Türkiye rekortmeni olan milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlığını sürdürüyor Milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu: "Tokyo Olimpiyatları'nda madalya hedefliyorum"
YEREL HABERLER Gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti! Çekiç atmada ...
Maskesiz yolcu almayınca darp edilen şoförün başına 8 dikiş atıldı Mersin'de halk otobüsüne maskesiz binmelerine izin vermediği gerekçesiyle 2 kişi tarafından darp edilen şoför Mehmet Teneke'ye 6 gün iş göremezlik raporu verildi Mehmet Teneke, "Devletin uygulamaya koyduğu kurallara uymak için maskesiz alamayacağımı söyledim, bu şekilde izah ettim ama dinlemeyerek geldiler, beni darp ettiler" dedi
YEREL HABERLER Maskesiz yolcu almayınca darp edilen şoförün başına 8 ...
Mersin merkezli 4 ilde sahte bahis operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin merkezli 4 ilde sahte bahis operasyonu: 10 ...
Kazanılmış görünümlü sahte iddaa kuponuyla 175 bin lira dolandırdılar Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte 'iddaa' kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı Şahısların bu yolla en son 175 bin lira dolandırdıkları belirlendi
YEREL HABERLER Kazanılmış görünümlü sahte iddaa kuponuyla 175 bin ...
Tarsus Doğa Parkı, 7 yeni sakinine kavuştu
YEREL HABERLER Tarsus Doğa Parkı, 7 yeni sakinine kavuştu
Toroslar Belediyesinin Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine, kaymakamdan başarı belgesi
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinin Vefa Sosyal Destek Grubu ...
Akdeniz’de iki metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Akdeniz’de iki metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi
Mersin'de dövülen otobüs şoförü: Maskesiz alamayacağımı söyledim, darbettiler
YEREL HABERLER Mersin'de dövülen otobüs şoförü: Maskesiz ...
Askerden dönen genç, önce tereddüt etti, sonra annesine sarıldı 
YEREL HABERLER Askerden dönen genç, önce tereddüt etti, sonra ...
Akduman: “Halkımıza hizmet noktasında daha çok çalışıp üretmeliyiz” Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün ilk 6 aylık değerlendirme toplantısı, Bölge Müdürü Akduman başkanlığında Gülnar’da yapıldı
YEREL HABERLER Akduman: “Halkımıza hizmet noktasında daha çok ...
Tarsus Doğa Parkı'nın yeni sakinleri; 7 minik ceylan ve geyik yavrusu
YEREL HABERLER Tarsus Doğa Parkı'nın yeni sakinleri; 7 minik ceylan ...
Vekil sıkı pazarlık yaptı, domates 2 lira 80 kuruşu gördü AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Erdemli ilçesinde günlük domates piyasası kurulumuna katıldı Üreticilerin hasadı 40 derece yaptığını hatırlatan Yılmaz, tüketirken ve ticaretini yaparken empati yapılmasını istedi
YEREL HABERLER Vekil sıkı pazarlık yaptı, domates 2 lira 80 kuruşu ...
Başkan Tarhan: “Belediye olarak çok iyi durumdayız”
YEREL HABERLER Başkan Tarhan: “Belediye olarak çok iyi durumdayız”
Lunapark ve tematik parklar 4 ay sonra yeniden açıldı
YEREL HABERLER Lunapark ve tematik parklar 4 ay sonra yeniden açıldı
FOTOĞRAF İPTALİ/// 4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü, 4 gün komada kaldı
YEREL HABERLER FOTOĞRAF İPTALİ/// 4 kişi tarafından feci şekilde ...
Maskesiz 2 kişinin kendilerini uyaran otobüs şoförünü darbettiği anlar kamerada
YEREL HABERLER Maskesiz 2 kişinin kendilerini uyaran otobüs şoförünü ...
Koronavirüsü yenen başkan, görevine başladı
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen başkan, görevine başladı
4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü, 4 gün komada kaldı
YEREL HABERLER 4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü, 4 gün komada ...
Kendisini 'asker' olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kendisini 'asker' olarak tanıtarak vatandaşları ...
Bahçıvan olarak çalıştığı villanın bahçesine kenevir eken şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bahçıvan olarak çalıştığı villanın bahçesine kenevir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X