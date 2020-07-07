Mersin'in Bozyazı ilçesinin tanıtımı için hazırlanan 'Bozyazı için söyle' projesi tamamlandı. Proje kapsamında öğretmen, öğrenci ve mahalle sanatçıları tarafından yöre türküsü olan 'Açıl ey ömrümün varı' adlı eser seslendirildi.

Bozyazı Kaymakamlığı tarafından hazırlanan projede, yöre türküsü olan 'Açıl ey ömrümün varı' adlı eser, öğretmen, öğrenci, esnaf ve mahalli sanatçı tarafından seslendirilerek, ilçenin doğal güzellikleri eşliğinde klip çekildi. Yapılan projenin tanıtımında açıklamalarda bulunan Kaymakam Arif Yalçın, ilçede göreve başladıktan sonra yaptığı gezilerde gördüğü doğal güzelliklere hayran kaldığını ve ilçenin yeteri kadar tanıtılmadığına da üzüldüğünü söyledi. Bu nedenle böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdiklerini söyleyen Yalçın, "Bozyazı dışında yaşayanlara, Bozyazı'yı sorduğunuzda verilen cevaplar 'muz ve sahillerinin güzel olduğu' yönünde. Göreve başladıktan sonra yaptığım gezi ve incelemelerde gördüğüm doğal güzelliklere hayran kaldım. Doğal güzelliklerin ise yeteri kadar tanıtımının yapılmadığını fark ettim ve tanıtımı için gerekli çalışmaları başlattım” dedi.

Kurulan proje ekibi ile geceli gündüzlü yapılan çalışmaların sonucunda projenin tamamlandığını belirten Yalçın, “Korona virüs salgını öncesinde çalışmalarımıza başladık, koro çalışmalarını tamamladık. Pandemi döneminde ise durdurduk. Kontrollü sosyal hayat dönemine geçince de projemizi tamamladık. Projede emeği geçenlere, Bozyazı'nın tanıtımına katkıda bulunanlara teşekkür ederim” diye konuştu.

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