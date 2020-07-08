Mersin'de, asker uğurlama törenlerine yasak getirildi

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) MERSİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına aykırılık oluşturması nedeniyle asker uğurlama törenleri yasaklandı.<br>İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali İhsan Su başkanlığında, asker uğurlamalarıyla ilgili gerekli kararların alınması için olağanüstü toplandı. Kent genelinde asker uğurlama tören ve eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek amacıyla alınan kararlar şöyle açıklandı:<br>"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesi, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşların katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine oy birliği ile karar verildi." DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-07-08 10:06:15<br>

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