Paylaşımı yaptığını kabul etti

<br>MERSİN, (DHA)HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya paylaşımı üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla Mersin'de tutuklanan Ercan Bozdağ'ın savcıya verdiği ifadesinde paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ettiğini ve pişman olduğunu söylediği bildirildi.<br>Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle Mersin'de gözaltına alınıp, 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla tutuklanan Ercan Bozdağ'ın, savcıya verdiği ifadesinde, yaptığı paylaşımdan pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.<br>İfadesinde, paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu kabul eden Bozdağ, suça konu olan yorumu da bir başka kullanıcının Bakan Albayrak'ın fotoğrafıyla yaptığı paylaşımın altına yaptığını söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-07-08 13:40:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.