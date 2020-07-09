MEÜ Kariyer Merkezi, İŞKUR ile yeni dönem programını oluşturdu

– Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi, mezun ve öğrencilere yönelik iş, staj ve eğitim çalışmalarında işbirliği yaptığı Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ile yeni dönemde gerçekleştirilecek programı belirledi.

Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, Kariyer Merkezi, pandemi sürecinde de iç ve dış paydaşlarla mezun ve öğrencilere yönelik iş, staj ve eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Mersin İŞKUR İş Kulübü ve Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu yetkilileri İsmail Karaman, Erkan Şanlı ve Ayşe Gül Bozkur, Kariyer Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette, Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege ile birlikte öğrencilere yönelik yapılacak olan kariyer etkinlikleri konusunda planlama toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda; yeni dönemde İŞKUR ile ortak çevrimiçi ve yüz yüze İş Kulübü eğitimleri başta olmak üzere farklı eğitimler, Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu ile mülakat simülasyonları, iş ve staj gibi konularda çalışmalar ile ilgili yeni dönemin programı oluşturuldu.

Konu ile ilgili konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Ege, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi başta olmak üzere İŞKUR, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi gibi tüm paydaşlarımızla öğrenci ve mezunlarımızın kariyer gelişimlerine katkı, staj ve iş olanağı sağlayacak etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’nın desteği ve üniversitemiz imkanları ve paydaşlarımızın katkıları ile iyi bir sinerji oluşturduk. Bu kapsamda merkezimiz sadece bölgede değil, ülke çapında önemli proje ve faaliyetlere imza atmaktadır. Amacımız, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın Mersin Üniversiteli olmanın ayrıcalığı ve bilgi birikimine sahip olmasını sağlamaktır. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmekteyiz. Mersin İŞKUR İl Müdürü Halil Bozkurt başta olmak üzere İŞKUR’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

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