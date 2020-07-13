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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

50. Yıl Mahallesi'nin 10 yıllık asfalt sorunu çözüldü

İHA

50. Yıl Mahallesi'nin 10 yıllık asfalt sorunu çözüldü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, 50. Yıl Mahallesi’nin 10 yıldır bekleyen asfalt sorununu çözümüne kavuşturdu.
Daha konforlu, ulaşım sıkıntısı olmayan bir yol ağı için çalışan ekipler, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen taleplerin öncelendiği belirli bir plan ve program dahilinde aralıksız sürdürdükleri çalışmalarla yolları bir bir asfaltla kaplıyor. Ekipler son olarak Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi’nde bulunan 2724. Sokak’taki 10 yıldır süren asfaltsız yol çilesini kısa süreli bir çalışma ile sona erdirdi. Mahallede yol ve yaya güvenliği kapsamında kaldırım çalışmaları da yapıldı. Ekipler, 400 metre çift kat sathi kaplama çalışması gerçekleştirirken, 895 metrekare kaldırım çalışması yaparak, yolu kısa sürede vatandaşların hizmetine sundu.
Asfalt talebi kısa sürede yerine getirilen 50. Yıl Mahalle Muhtarı Nergiz Özcan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde yol probleminin kısa sürede çözüme kavuştuğunu dile getirdi. Oldukça merkezi bir noktada olan yolun yıllardır ihmal edildiğini kaydeden Özcan, “Bu yol 10 yıldır çok berbat durumdaydı. Vahap Başkanımız geldi, çalışmaları hızlı bir şekilde başlattı. Çalışmaların böyle hızlı bir şekilde devam etmesi, yolun böyle güzelleşmesi mahalle sakinlerimizi ve bizi çok mutlu etti. Herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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