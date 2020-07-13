Banka personelleri ve müşteriler maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı

Cinsel suç zanlısı: Ben değil o yaptı!

Bakanlık'tan berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'de banka personelleri ve müşteriler, korona virüs salgınına karşı sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'ndeki hal kompleksi içerisinde bulunan bankalarda, banka personelleri ile müşterileri, dolandırıcılık, sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı ve el temizliğinin önemi konusunda bilgilendirerek, uyarılarda bulundu. Ekipler, ayrıca uyarıcı ve bilgilendirici broşürler dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.