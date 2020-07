– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geçen hafta oldukça gergin geçen ve sert tartışmalara sahne olan meclis toplantısında yaşananların tekrarlanması için meclis üyelerine Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğindeki maddeleri anımsatarak, amir hükümlere uygun davranmalarını istedi. Seçer, belediyenin ödediği faiz yüküne ilişkin de “Bu yıl 197 milyon lira faiz ödeyeceğiz. Gelecek yıl da bu kadar var. 2022’ye kadar da bu yük devam edecek” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz Ayı Olağan Toplantısının ikinci birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Toplantıda, komisyonlardan gelen 34, idareden gelen 2 ve gündem dışı bir olmak üzere 37 madde görüşüldü.



Seçer, meclis üyelerinin Çalışma Yönetmeliğine uygun davranmalarını istedi

Büyükşehir Belediye Meclisinin 8 Temmuz Çarşamba günü yapılan ilk birleşiminde, Başkan Seçer’in 250 milyon TL borçlanma yetkisi görüşülürken yaşanan tartışmalar, gerginlikler ve yükselen tansiyon, Mersin gündemine damga vurmuştu. Özellikle Başkan Seçer ile Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz arasında sert tartışmalar yaşanmış, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ise kendisine söz hakkı verilmemesine tepki göstererek, öndeki koltuğundan kalkarak salonun en arkasına oturmuştu.

Başkan Seçer, meclisin ikinci birleşiminde gündem maddelerine geçmeden önce geçen hafta yaşanan tartışmalara atıfla Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin bazı maddelerini okuyarak, meclis üyelerinin bu kurallara uymasını istedi.



“Meclis üyelerimize gündem dışı konuşma hakkı veriyoruz”

“Meclis çalışmalarımızın daha düzenli geçmesi için meclis çalışma usullerini düzenleyen yönetmelikte amir hükümlerde yer alan bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum” diye konuşmasına başlayan Seçer, belediye meclislerinin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin ‘Üyelerin gündem dışı konuşma isteği yazılı olarak başkana bildirilir. Söz verip vermemek ve söz verildiğinde süresini ve zamanını belirleme yetkisi başkana aittir’ maddesini okudu. Mersin Büyükşehir Meclisinde bugüne kadar böyle bir uygulama yapmadıklarını belirten Seçer, “Ancak gündeme aldığımız bir madde gereği, dilek ve temenniler maddesi gereği, burada yazılı olmadan bizden söz talebinde bulunan arkadaşlarımıza gündemin dışındaki bazı konularla ilgili değerlendirme yapmak üzere konuşma hakkı veriyoruz” diye konuştu.

‘Hem gündemle ilgili hem de usul hakkında leh ve aleyhte olmak üzere başkan birer üyeye söz verebilir. Yapılacak konuşmalar en fazla 10 dakikayla sınırlıdır. Görüşmelerde konuşmak için önceden başkanlıktan söz istenir’ ve ‘Meclisteki konuşmalar başkana hitaben yapılır. Başkan her zaman söz hakkına sahiptir. İhtisas komisyonları ve siyasi parti grupları adına yapılacak konuşmalar 20’şer dakika, üyelerin konuşmaları ise 10 dakika ile sınırlıdır’ maddeleriine istinaden de Seçer, “Bir madde müzakeresi yapıyoruz bir konuda, o maddeyle ilişkili söz istediğiniz zaman bugüne kadar yaptığımız uygulamada her arkadaşımıza biz bu söz hakkını kullandırıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Sizlerden ricam; amir hükümlere uygun davranışlar içinde olmanız”

Seçer, ‘Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Meclis görüşmeleri sırasında söz alan üyenin konu dışına çıkması, kişiliğe dokunur söz söylemesi, diğer üyelerin hatibin sözünü kesmesi ve meclisin düzenini bozacak davranışta bulunması yasaktır. Buna aykırı davranan üyeler, başkan tarafından uyarılır, buna rağmen davranışlarında ısrar eden üye başkanın talimatıyla görevliler tarafından meclisten çıkarılır. Meclis görüşmeleri sırasında sükunetin bozulması durumunda başkan tarafından ilgililere ihtarda bulunulur. Görüşmelere devam edilemeyeceğinin anlaşılması halinde başkan oturuma ara verebileceği gibi görüşmeleri bir sonraki birleşime erteleyebilir’ hükümlerini içeren ‘Mecliste düzenin sağlanması’ alt başlıklı 12’nci maddeyi de meclis üyeleriyle paylaşarak, şunları söyledi:

“Bugüne kadar yaptığımız birleşimlerde ben başkan olarak bu kurallara azami şekilde riayet etmeye çalıştım. Sizlerden de ricam; meclis üyeleri olarak meclis çalışma yönetmeliğinde yer alan amir hükümlere uygun davranışlar içinde olmanız. Yani benim işimi rahatlatmanız. Böylelikle daha sakin meclisler geçer, daha ne konuştuğumuz anlaşılır, müzakere ettiğimiz konularda daha rahat uzlaşabiliriz ve anlaşabiliriz.”



İhtisas komisyonlarına üye seçimi yapıldı

Meclis toplantısında, ihtisas komisyonlarına üye seçimi de yapıldı. 16 ihtisas komisyonunda 7’şer üye için CHP’den 3, MHP’den 3 ve AK Parti’den 1 üye olmak üzere meclis başkanlığına bildirilen isimler, işari oylama ile seçildi.

Toplantıda ayrıca, 805 mahalle muhtarlığına yeni bilgisayar takımı ile yazıcı alınması, alınmış ve alınacak olan bu bilgisayar takımı ve yazıcıların görev sürelerin bitiminde yeni seçilen muhtarlara devredilmesi kaydı ile muhtarlıklara hibe olarak verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen madde de oy birliğiyle kabul edildi.



“Bu meclisin bu faiz yükünden bu belediyeyi kurtarması gerekiyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu da tek tek oylanarak meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Meclis Üyesi Muhittin Ertaş’ın kabul edilen bütçe kesin hesabında ödenen yüksek faiz oranlarına dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesinin, 2019 yılında sadece faizlere 201 milyon lira faiz ödediğine işaret eden Ertaş, “Yatırım gideri olarak da sadece 249 milyon lira para harcayabilmiş. Bu ödediğimiz yüksek faize bu meclisin bir çözüm bulması gerekiyor. Faizlerin günümüzde aylık 0,8’lerde dolaştığı ortamda biz 2018’de 2,6 üzerinde borçlanma yapmışız. Bunun yıllık ortalaması 30’ları buluyor. Bu meclisin bu faiz yükünden bu belediyeyi kurtarması gerekiyor” ifadelerini kullandı.



“Faiz yükü 2022’ye kadar devam edecek”

Ertaş’a yanıt veren Başkan Seçer, “Biz de arzu etmiyoruz, geçmiş dönemden devraldığımız yüksek faiz yükünün biz de bir an önce ortadan kalkmasını arzu ediyoruz. Bunun iki yöntemi var; günü geldiği zaman bunu ödeyeceksiniz ki ödüyoruz, geçen yıl 201 milyon, bu yıl da 197 milyon lira faiz ödeyeceğiz. Gelecek yıl da bu kadar var. 2022’ye kadar da bu yük devam edecek bizde. Zaten bu yüksek ödemeler bizim bütçemizde olumsuzluğa neden oluyor, işimizi güçleştiriyor. Bunun bir diğer yöntemi de eski borçlar üzerinden tekrar bir pazarlığa oturursunuz, ‘Ben bu borcumu ödeyeceğim, uzatmayacağım’ dersiniz; yeniden bir değerlendirme yaparlar. Ama bu parayı bulmanız, götürüp yatırmanız lazım. Böyle bir imkanı şu aşamada sağlayamıyoruz” dedi.



“Umut ediyorum, önümüzdeki günlerde iklim değişir Akdeniz olur”

Geçen birleşimde de borçlanma konusunun tartışıldığını dile getiren Seçer, “Hoş bizim referansımız borcu borçla kapatmak için bir borçlanma yetki talebi değildi. Zaten bütçede öngörülen borçlanma kalemini meclisten talep ettik ama kabul görmedi. Bu tamamen yatırımlarla ilgiliydi. Borçlanma alamadık diye biz yatırımları yapmayacak mıyız? Elbette ya bir yol bulaşacağız ya bir yol yapacağız ama bu yatırımları yapacağız. Umut ediyorum, önümüzdeki günlerde iklim değişir Akdeniz olur; hepimiz gülümseriz” dedi.

