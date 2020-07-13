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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AHBİB'den 606 milyon dolarlık ihracat

DHA

AHBİB'den 606 milyon dolarlık ihracat


MERSİN, (DHA)MERSİN'de Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), 2020 yılının ilk yarısında yüzde 20´lik artış hızıyla ihracatını 606 milyon dolara taşıdı.
AHBİB üyesi ihracatçılar dünya geneli ihraç pazarlarında talep düşüşlerine neden olan Covid-19 pandemisinin etkili olduğu Ocak-Haziran döneminde Akdeniz İhracatçı Birlikleri´ne (AKİB) bağlı 8 birlik arasında ihracat rekortmeni oldu. AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, yılın ilk yarısında Türkiye'nin 3,47 milyar dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatına yüzde 17 oranında destek verdiklerini belirtti. Arslan, "Koronavirüs sürecinde en fazla ihracatı komşu ülkelerimiz Irak ve Suriye'ye gerçekleştirirken, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere 182 ülkede Türk çiftçisinin emeğinin değer bulmasını sağladık. Yılın ilk yarısında ihracat şampiyonu ürünümüz kırmızı mercimek oldu" dedi.
'ANA PAZARLARIMIZ IRAK, SURİYE VE SUDAN'
2020 yılı OcakHaziran döneminde AHBİB olarak Türkiye geneli sektör ihracatının yakaladığı artışın 3 katına yakın artış yakaladıklarına dikkati çeken Başkan Hüseyin Arslan, küresel gıda tedarik zincirleri üzerinde olumsuz etki yaratan koronavirüs salgınında hububat ve bakliyat ürünlerinin stratejik öneminin daha iyi anlaşıldığını vurguladı. Sıkıntılı süreçte AHBİB üyesi bin 622 ihracatçı firmanın yurt içi talepleri fazlasıyla karşılarken, tüm zorluklara rağmen dünya pazarlarında etkinliğini artırdığını ifade eden Başkan Arslan, "Yılın ilk yarısında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında yüzde 18 artış ve 95,4 milyon dolar değer ile Irak birinci, yüzde 2 azalış ve 52 milyon dolar değer ile Suriye ikinci, yüzde 116 artış ve 31 milyon dolar değer ile Sudan üçüncü yer aldı. Bu dönemde ihracatımızı en çok artırdığımız ülkelere baktığımızda ilk sırada yüzde 864 artış ve 7,8 milyon dolar değer ile Umman bulunuyor. Bu ülkeyi yüzde 542 artış ve 11,8 milyon dolar değer ile Cibuti, yüzde 530 artış ve 2,7 milyon dolar ile Tayland izledi. Kenya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Venezuela, Türkmenistan, Güney Sudan, Şili, Nepal, Norveç, Liberya, Meksika pazarlarında dikkat çekici artışlara imza attık" diye konuştu.
'İHRACATIMIZI KIRMIZI MERCİMEK SIRTLADI'
Pandemi döneminde ihracatını artırabilen sayılı sektörler arasında yer alan AHBİB'in performansını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Arslan, şunları söyledi:
"Yılın ilk yarısında birlik olarak en fazla pastacılık ürünleri ihraç ettik. Yüzde 26 artışla 155,5 milyon dolara ulaşan pastacılık ürünleri ihracatımız bu dönemde yüzde 26 pay aldı. Yüzde 57 artış ve 154,7 milyon dolar değer ile bakliyat ürünleri ikinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 58 artış ve 59,3 milyon dolar değer ile bitkisel yağlar takip etti. Tüm ürün grupları içinde yılın ilk yarısında şampiyon ürün yüzde 19 pay ile kırmızı mercimek oldu. Söz konusu dönemde kırmızı mercimek ihracatında yüzde 120 artış kaydedip, 110,5 milyon dolarlık ihracat başarısı elde ettik."
HAZİRANDA YÜZDE 84 REKOR ARTIŞ
AHBİB'in koronavirüs sonrasında haziran ayında başlayan yeni normal döneme de ihracat rekoruyla giriş yaptığını açıklayan Başkan Arslan, yılın 6'ncı ayında geçen yılın aynı ayına göre 86 artışla 99,5 milyon dolarlık dış satım başarısı yakaladıklarını belirtti. Haziran'da 572,6 milyon dolarlık sektör ihracatından AHBİB'in yüzde 17 pay aldığını kaydeden Başkan Arslan, söz konusu dönemde en fazla ihracatı yüzde 82 artış ve 12,6 milyon dolar değer ile Irak'a yaptıklarını, bu ülkeyi yüzde 195 artış ve 7,5 milyon dolar değer ile Sudan'ın, yüzde 9 artış ve 7,5 milyon dolar ile Suriye'nin takip ettiğini söyledi.
Haziranda en fazla ihraç edilen ürünlere de değinen Başkan Arslan, "Haziran ayında 138 bin ton ürünü dünya pazarlarına ulaştıran Birliğimizinen fazla ihraç ettiği ürün grubu yüzde 92 artış ve 26,8 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri oldu. Bunu yüzde 231 artış ve 26,5 milyon dolar değer ile bakliyat, yüzde 257 artış ve 13,8 milyon dolar ile bitkisel yağlar izledi. 14,9 milyon dolar değer ile kırmızı mercimek haziran ihracatımızın yüzde 15´ini elde edip bu dönemde en fazla dış satımı yapılan ürün olarak kayıtlara geçti" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2020-07-13 16:55:00

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