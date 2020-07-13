Direğe çarpan minibüs devrildi: 3 yaralı

Bakanlık'tan berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde, kontrolden çıkan minibüsün refüjdeki direğe çarpıp, devrilmesi sonucu sürücü ve yanındaki 2 kişi araç içinde sıkışıp, yaralandı. Uzun uğraşlarla minibüsten çıkarılan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğleden sonra, Taşucu Mahallesi, AntalyaMersin yolunda Taşucu Kız Yurdu önündeki kavşakta meydana geldi. Sait Sütmen yönetimindeki 33K 0630 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki direğe çarpıp, devrildi. Hurdaya dönen minibüsteki sürücü Sait Sütmen, yanındaki Emine Sütmen ve Yusuf Sütmen araçta sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Silifke İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu 3 yaralı, minibüsten çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2020-07-13 17:05:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.