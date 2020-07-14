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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus polisi 1 haftada 32 bin 385 kişiyi sorguladı

İHA

Tarsus polisi 1 haftada 32 bin 385 kişiyi sorguladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis, asayiş olayları ve trafik kazalarını önlemek amacıyla yaptığı uygulamada, 32 bin 385 kişiyi sorguladı.
Son 1 haftada, Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir'in de katıldığı uygulamalarda 101 aranan şüpheli yakalandı.
Uygulamalar sırasında, Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele Amirliklerinde görevli ekipler 32 farklı nokta görev aldı. Uygulamalarda 32 bin 385 şahsın sorgulaması yapıldığı, 101 aranan şahıs yakalanırken, 54 yoklama kaçağına işlem yapıldı. 1 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı bisikletin ele geçirildiği uygulamalarda, 2 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, 1 adet tabanca, 10 adet fişek ele geçirildi. 841,37 gram toz bonzai, 2,79 gram kokain, 353,94 gram esrar, 8 adet hap, 16 kök kenevir, 40 litre kaçak alkol ele geçirildiği uygulamalarda, toplam 12 adet tescilsiz motosiklet trafikten men edildi. 3 bin 302 araç kontrol edildi, 56 araca 32 bin 385 TL idari trafik ceza tutanağı tutulduğu uygulamada, 1 araç trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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