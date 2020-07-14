15 Temmuz darbe girişimi 7 dilde anlatıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan kamu spotuyla 7 dilde anlatıldı.

Filmin çekimleri Mersin'in tarihi ve turistik merkezlerinden Kızkalesi, CennetCehennem Çökükleri, Soli Pompeiopolis, Kuvayi Milliye Anıtı, Adnan Menderes Bulvarı ile Kleopatra Kapısı'nda yapıldı. 7 dilde 7 düvele mesaj verilen kamu spotunda, 15 Temmuz'da yaşananlar İngilizce, Arapça, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunanca anlatılarak dünya kamuoyu ile de paylaşıldı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, sürecin dünya kamuoyunca tam olarak anlaşılabilmesi için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

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