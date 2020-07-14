Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden Mut’ta üretim tatbikatı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Mut ilçesinde şefler ve göreve yeni başlayan orman muhafaza memurlarına yönelik üretim tatbikatı gerçekleştir.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mut Orman İşletme Müdürlüğü Karacaoğlan Orman İşletme Şefliği 355 nolu 2021 yılı tensil bölmesinde İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Ali Dinçer ile Şube Mühendisi Ahmet Rufai Yılmaz tarafından eğitim verildi. Eğitime Mut Orman İşletme Müdürü Necati Kulak, şefler ve göreve yeni başlayan orman muhafaza memurları katıldı.

Eğitimde, 6877A sayılı Dikili Ağaç Satış Tamimi doğrultusunda deneme ağacı ve verim yüzdesi tespit tutanağının tanzimi ile orman emvali üretimi, TSE standartları hakkında arazide uygulamalı üretim tatbikatı yapıldı.

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