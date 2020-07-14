Eğitimcilerden 7 dilde 'demokrasi' mesajı



MERSİN, (DHA) MERSİN´de, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 2 klip hazırlandı. Eğitimciler, kliplerde 7 dilde demokrasi mesajı verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla '15 Temmuz Şehitleri Anısına' ve `7 Dilde 7 Düvele Demokrasi Mesajı´ başlıklı klipler hazırlandı. Kentin çeşitli okullarında görev yapan öğretmenler, Türkçe, İngilizce, Arapça, İspanyolca, Rusça, İtalyanca ve Almanca olarak demokrasi mesajı verdi. Kliplerde kent merkezi ile tarihi ve turistik alanların da görüntülerine yer verildi. ´15 Temmuz Şehitleri Anısına´ başlıklı klipte, darbe girişiminde yaşanan olaylardan derlenen görüntüler ile uluslararası basındaki yansımaların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın vatandaşı meydanlara çağırdığı görüntüler yer aldı. DHA-Eğitim Türkiye-Mersin / Merkez

2020-07-14 13:32:36



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