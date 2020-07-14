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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızlarının tacizle suçladığı babanın yargılandığı dava öncesi kavga

DHA

Kızlarının tacizle suçladığı babanın yargılandığı dava öncesi kavga


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de, 3 kız kardeşin babaları S.D.'yi (55) cinsel tacizle suçladığı davanın duruşması öncesi, taraflar adliye koridorunda birbirine girdi. Çevik kuvvet polisinin biber gazıyla etkisiz hale getirdiği taraflar, adliyeden çıkarılıp, uzaklaştırıldı.
İddiaya göre, kız kardeşlerden H.G. (34), bir sohbet ortamında 2 kardeşine, çocuk yaştan itibaren babaları S.D.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine diğer kardeşler S.D. (32) ve S.D.(28) de 5-6 yaşlarından itibaren cinsel tacize uğradıklarını anlattı. 3 kardeş, 10 Ocak günü babalarından şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında, emlakçı baba S.D., 22 Ocak günü gözaltına alındı. İddiaları kabul etmeyen ve kızlarının kendisinden para alabilmek için iftira attıklarını öne süren baba, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kız kardeşlerin adalet istediklerini ifade ettikleri iddialarla ilgili Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
TEKME TOKAT KAVGA ÇIKTI
Baba S.D.'nin tutuksuz sanık olarak yargılandığı davanın bugün görülen 2'nci duruşması öncesinde, taraflar adliye koridorunda birbirine saldırdı. Baba ve kızlarının beraberlerindekilerle giriştikleri tekme tokat kavgaya, çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Polisin biber gazıyla etkisiz hale getirip, adliye dışına çıkardığı grup burada da karşı karşıya gelince ikinci kez müdahalede bulunuldu.    DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2020-07-14 15:27:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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