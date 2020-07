Belediye başkanlarından 15 Temmuz mesajı

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ile Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladıkları mesajlarla birlik ve demokrasi vurgusu yaptılar.



Başkan Yılmaz: "Türk milleti, istiklaline ve istikbaline her zaman sahip çıkacaktır"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, mesajında, 4 yıl önce 15 Temmuz gecesi kalkışılan hain darbe girişimini bir kez daha şiddetle kınadıklarını belirterek, her zaman darbelere karşı demokrasiyi savunan bir anlayışın hakim kılınması gerektiğini kaydetti. “Milletimiz, büyük badireleri her zaman tek yürek, tek vücut olarak bertaraf etmeyi başarmıştır” diyen Başkan Yılmaz, darbe girişiminin akamete uğratılmasında en büyük pay sahibinin Türk milleti olduğunu ifade ederek, “Milletin iradesini ve bağımsızlığını hedef alan hain darbe girişimi, Türk milletinin asil duruşu sayesinde hedefe ulaşamadı ve asla ulaşamayacaktır” dedi.

Yılmaz, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Tarihi zaferlerle dolu aziz milletimiz, hiç şüphesiz istiklaline ve istikbaline daima sahip çıkacak ve şanlı bayrağımızı ilelebet yükseklerde dalgalandıracaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatanıyla, milletiyle bölünmez bir bütündür. Milli irade tecelli etti ve milli güçlerimiz, halkımız bu hain darbe girişimine karşı direndi. Peyami Safa der ki; ‘İnsan saatlerce derdini anlatsa, bunun etkisi bir haykırış, bir çığlık kadar olamaz.’ 15 Temmuz Türkiye’nin çığlığıdır. 15 Temmuz, milletimizin şahlanışının simgesi haline gelmiştir. Türk milleti, vatanımıza, ülkemize, bayrağımıza kastedenlere karşı tek yürek olmuştur. Milletimiz hiçbir zaman yenilmeyecek, Türk devleti yıkılmayacaktır" ifadelerini kullandı.



Başkan Gültak: “15 Temmuz direnişi, tarih boyunca unutulmayacak bir destandır”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirdiği hain darbe kalkışmasının yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında “Türk milleti, tarih boyunca istiklaline ve istikbaline göz koyanlarla canı pahasına mücadele vermiş ve daima zaferle ayrılmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihinde de milletimiz, ülkemizin geleceğine yöneltilen hain kalkışma karşısında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek hain darbe girişimine karşı durmuş; canı pahasına, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. Aziz milletimizin; vatanımızın birliğine, demokrasimize ve geleceğimize kast eden hain darbecilere karşı gösterdiği tarihi direniş, ilelebet unutulmayacak destansı bir mücadeledir” dedi.

“Milletimizin iradesinin üstünde başka hiçbir irade yoktur ve asla da olmayacaktır” diyen Başkan Gültak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemize, demokrasimize ve aziz milletimizin yüce iradesine karşı hain FETÖ terör örgütü ve yandaşları tarafından yapılan kalkışma girişimini lanetliyorum. Bilinmelidir ki özgürlüğümüze, demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize kasteden hainler, yenilmeye daima mahkumdurlar. Ülkemizin geleceğine, birliğimize ve demokrasimize karşı girişilen bu hain darbe kalkışması sırasında, Çanakkale ruhuyla direnişe geçerek vatan için çekinmeden canlarını veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de minnetlerimi sunuyorum. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nü kutluyor, bu destanı yazan aziz milletimizi gönülden selamlıyor, en derin saygılarımı sunuyorum.”



Başkan Tollu: “O karanlık geceyi ülkece aydınlığa ulaştırdık”

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise mesajında, 82 milyonun Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutladı. Başkan Tollu, tepkilerin ve mücadelelerin demokratik bir ortamda yapılması gerektiğine değinerek, bu milletin darbelere asla müsaade etmeyeceğinin altını çizdi.

15 Temmuz gecesi bu ülke üzerinde hain emelleri olanlara milletçe fırsat vermediklerini ve o karanlık geceyi ülkece aydınlığa ulaştırdıklarını ifade eden Başkan Tollu, “15 Temmuz gecesi hainlerin kurduğu tuzakla yüzlerce güvenlik gücümüz ve vatandaşımız şehit oldu. O gece yaşanan mücadelede Türk milleti Çanakkale şuurunu bir kez daha canlandırdı ve demokrasi dersi ile tüm dünyaya örnek oldu. Allah, bu millete bir daha bu tür üzüntü verici hadiseler yaşatmasın. Demokrasinin timsali olan ülkemiz, hiçbir kirli ve sinsi oyuna izin vermemiş ve vermeyecektir. 15 Temmuz’un 4. yıl dönümünde, bu vatanın birliği, dirliği uğrunda ömür harcamış ve şehit olmuş tüm vatan evlatlarını rahmetle anıyor, gazilerimize minnet duygularımızı sunuyorum. Allah Türk milletini, iç ve dış düşmanların şerrinden korusun” dedi.

