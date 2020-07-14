Kızlarının tacizle suçladığı babanın yargılandığı dava öncesi kavga (2)

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Mersin'de, 3 kız kardeşin babaları S.D.'yi (55) cinsel tacizle suçladığı davanın duruşması öncesi, adliyede yaşanan kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların baba ve kızlarının yakınları olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2020-07-14 17:15:42
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