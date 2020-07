(Özel) 15 Temmuz gecesi nöbet tuttu, şimdi şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyor Mersin’de 15 Temmuz darbe gecesinde sokaklara inen ve sabaha kadar nöbet tutan taksici Murat Kaçaman, taksisinin arka camına ‘İtin derdi et. Yiğidin derdi devlet. Şehit ailelerine ücretsizdir. Onlar, bedelini ödedi’ yazısını yazdırarak, şehit ailelerine hizmet vermeye başladı

– Mersin’de 15 Temmuz darbe gecesinde sokaklara inen ve sabaha kadar nöbet tutan taksici Murat Kaçaman, arka camına ‘İtin derdi et. Yiğidin derdi devlet. Şehit ailelerine ücretsizdir. Onlar, bedelini ödedi’ yazdırdığı taksisiyle şehit ailelerine 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Mersin’de merkez ilçe Toroslar Belediyesinde çalışan 45 yaşındaki Murat Kaçaman, örnek bir davranışa imza attı. Yıllardır şehit ve gazilere minnetini göstermek için bir şey yapmak isteyen Kaçaman, bu hayalini 5 ay önce aldığı taksiyle gerçekleştirdi. Birikimiyle aldığı taksisinin arka camına ‘İtin derdi et. Yiğidin derdi devlet. Şehit ailelerine ücretsizdir. Onlar, bedelini ödedi. 7/24’ yazısını yazdıran Kaçaman, o zamandan bu yana şehit ailelerinin ve gazilerin, istediklere yere ücretsiz götürülmelerini sağlıyor. Merkez Yenişehir ilçesi Palmiye Mahallesindeki ‘Sahil Taksi’ durağında taksisini bir şoföre emanet eden, zaman zaman da kendisi kullanan Kaçaman’ın bu davranışı, Mersinlilerin de takdirini topluyor. Yolda aracın camını tıklatan vatandaşlar, Kaçaman’a teşekkür ediyor.



“Elimizden geldiğince şehit ailelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz”

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde ve sonraki günlerde Mersin caddelerinde sabaha kadar nöbet tutanlardan biri olan taksi sahibi Kaçaman, şehitlere minnetini göstermek için çıktığı yolda duygularını İHA muhabirine anlattı. Şehit ailelerine böyle bir hizmet sunmayı çocukluğundan bu yana düşündüğünü belirten evli ve 4 çocuk babası Kaçaman, “Taksiyi 5 ay önce aldım ve böyle bir yazı yazdırmaya karar verdim. Sağ olsun vatandaşlar da arıyor ve teşekkür ediyorlar. İlgi çok. Elimizden geldiğince şehit ailelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yolda kaldığında, aradığında 7/24 hizmet, ücretsiz istediği yere götürmek; içimizden gelen buydu ve yaptım” dedi.



“Teşekkür ediyorlar, gururlanıyorum ve duygulanıyorum”

Anlatırken duygulanan ve gözleri dolan Kaçaman, taksideki yazıyı gören vatandaşların yolda durdurup kendisine teşekkür ettiklerini dile getirerek, “Onurlanıyorum, gururlanıyorum. Hoşuma gidiyor. Benim için çok anlamı var. Bir gün ışıklarında durunca biri camı çaldı, açtım, albaymış, teşekkür etti bu yazı için, duygulandım. Arayan ve teşekkür eden çok. Bunlar hoşuma gidiyor ve duygulanıyorum” diye konuştu.



“Onlar bedelini zaten ödüyorlar, bizim için şehit oluyorlar”

“Şehitlerimizin her zaman aileleriyle beraber başımızın üstünde yeri var” diyen Kaçaman, "Vatan için, millet için çatışmaya gidiyorlar, bizler için ellerinden geleni yapıyorlar, şehit oluyorlar. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Ailelerine de sabırlar diliyorum. Onlar bedelini zaten ödüyorlar. Bizim için çatışıyorlar, savaşıyorlar, şehit oluyorlar. Onlar bedelini fazlasıyla ödedi; bizim yaptığımız çok ufak şeyler” ifadelerini kullandı.



“15 Temmuz gecesi devletimiz için alanlara döküldük”

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde ve sonraki birkaç gün boyunca sahile inerek sabahlara kadar nöbet tutuğunu da anlatan Kaçaman, “Allah bir daha bizlere o günleri yaşatmasın. Devletimiz, milletimiz zeval görmesin. Devletimizin yanındayız her zaman. Allah yokluğunu vermesin. Darbe gecesinde de kalabalıkla birlikte sahile indik. Kalabalıkla birlikte sabaha kadar bekledik. Alanlara döküldük devletimiz ve milletimiz için. Devletinin yoluna başını koyanlara can feda. Daha sonraki 34 gün boyunca da sabaha kadar nöbet tuttuk. Elimizden geldiğince yapabileceğimiz ne varsa yapmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

Aynı taksi durağında çalışan ve Murat Kaçaman’ın amcasının oğlu olan 5 yıllık taksi şoförü Ramazan Kaçaman da “Bu taksi ayrı bir güzellik verdi, bütün müşterilerimiz bize de teşekkür etmeye başladılar. Karşımızda bir şehit ailemiz var, o bile aracımızı kullanıyor. Çok farklı oldu Palmiye Mahallesinde böyle bir hizmet vermek. Kendisiyle gurur duyuyoruz, gerçekten çok güzel bir şey yaptı” dedi.

