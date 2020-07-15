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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MEÜ'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

İHA

Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma etkinliği düzenlendi.

MEÜ'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma etkinliği düzenlendi.
Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özyürek, Mersin’de yaşayan 15 Temmuz gazisi Onur Can Kuş, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, Prof. Dr. Ali Kaya, Prof. Dr. Erol Yaşar, Genel Sekreter İsa Değirmenci, fakülte dekanlarımız, yüksekokul, meslek yüksekokul, enstitü ve üniversite araştırma merkezi müdürleri ile daire başkanları katıldı. Korona virüs tedbirlerine uygun şekilde düzenlenen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından İslami İlimler Fakültesi'nden Muzaffer İnneci tarafından Kuranı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Anma etkinliğinde, 15 Temmuz 2016 gecesi o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde darbe girişimine direnirken yaralanan Mersinli 15 Temmuz gazisi Onur Can Kuş'un tanıklığına ilişkin kısa video gösterimi sunuldu. Etkinlikte konuşan Rektör Ahmet Çamsarı, 15 Temmuz 2016 gecesi ülkesinin geleceği ve milletinin özgürlüğü için gözünü bile kırpmadan canını veren şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. O gece Mersinli gazi Onur Can Kuş gibi milyonlarca vatanseverin hainlere geçit vermediğini belirten Çamsarı, "Kahraman emniyet teşkilatımız ve şehit Astsubay Ömer Halisdemir gibi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin onurlu ve şerefli mensupları da atalarından miras kalan şanlı üniformanın asil bir şekilde nasıl taşınacağını, emniyet güçleriyle halkın birbirinden nasıl ayrılmaz bir bütün olduğunu da o gece dünyaya göstermiş oldu. Allah hepsinden razı olsun" dedi.
FETÖ terör örgütüne üye hainlerin 15 Temmuz gecesi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin silahlarıyla, bu milleti korkutabileceğini ve hain emellerine o gecenin sabahında ulaşabileceğini düşündüğünü ifade eden Çamsarı, "Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile milletimiz tarihte çok defa örneğini gördüğümüz gibi yine kenetlendi. 15 Temmuz sabahı, dış güçlerin gölgesinde aziz milletimize ve demokrasimize ihanet ederek darbe girişiminde bulunanların kanlı planlarının nasıl püskürtüldüğünü tüm dünyaya göstermiş olduk" diye konuştu.
Mersin Üniversitesi olarak 15 Temmuz 2016 gecesinden bugüne kadar milli iradeyi hiçe sayan gözü dönmüş demokrasi düşmanlarına karşı net duruşun her zaman sergilendiğini vurgulayan Çamsarı, "Bundan sonra da ülkemizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğimizin, ülkemizin geleceğini ipotek altına almaya kalkanlara asla pabuç bırakmayacağımızın bir kere daha altını çizmek isterim" ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panelde FenEdebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden Metin Topuz, “Felsefi Açıdan Demokrasi, Milli Birlik ve Milli İrade Kavramları”, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şerife Yorulmaz "Geçmişten Bugüne Türkiye’de Darbeler: FETÖ ve 15 Temmuz” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Rektör Danışmanı ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade ise “15 Temmuz Kalkışması ve Milli Bilince Sahip Olmanın Önemi” konusunda sunum yaptı.
Panellerin ardından etkinlik sona erdi.

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