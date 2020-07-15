Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkezlerinde yeni dönem hazırlıkları başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğretmenleri, yaz dönemini 'hizmet içi eğitim' çalışmaları ile değerlendiriyor.

9 branşta gerçekleştirilen eğitim çalışmaları rehberlik servisi ile başladı. Büyükşehir Belediyesinin psikolojik danışman ve rehber öğretmenleri, 6 Temmuz’da başlayan seminerleri, 2 hafta süresince Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştiriyor. Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji ve felsefe gruplarını kapsayan 8 branşın öğretmenleri ise 13 Temmuz’dan başlayarak bir aylık süreyle eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri merkez şubede zümreler bazında toplantılar gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezlerinden Aydıncık şubesi rehber öğretmeni Mehlike Çalışkan Uzun, rehberlik hizmetinin üniversite öğrencilerinin sınava hazırlık süreci ve sonrasında büyük önem taşıdığını belirtti. Bu kapsamda 8 şubenin rehber öğretmenleri olarak bir araya gelip yeni dönem hazırlıklarına başladıklarını söyleyen Uzun, “Sınav dendiğinde verilen dersler kadar rehberlik servisi de çok önemli. Ben 13 yıllık öğretmenim. Yaşadığım yerdeki öğrencilerle yaşadığım şeyler başkayken, burada daha farklı şeyler yaşanabiliyor. Bu çalışmalarla birbirimizden haberdar oluyoruz. Farklı sorunlara birlikte çözüm bulabiliyoruz. Böylelikle farklı deneyimlerle karşılaştığımızda ne yapabileceğimizi öngörüyoruz” dedi.



“Gelecek döneme çok daha güçlü ve verimli girelim diyoruz”

Türk dili ve edebiyatı zümre başkanı Tuğrul Kürekçi de bu tarz çalışmalarla sorunlar ve çözüm noktaları konusunda fikirleri çatıştırıp, sonuca vardıklarını vurgulayarak, “Bu sene ilçelerimizdeki öğretmenlerimizle, çok kalabalık bir topluluk olarak karşılaştığımız sorunları konuşuyoruz. Eğitim ve öğretimi ne güçleştirir ya da ne kolaylaştırır bunlar üzerine konuşuyoruz. Çünkü akıl akıldan üstündür. Biz bu görüşle bir araya geldik. Çok verimli toplantılar yapıyoruz. Geçen sene biz, bizden beklenenin daha iyisini yaptık. Fakat biz bununla yetinmiyoruz, gelecek döneme çok daha güçlü ve verimli girelim diyoruz” diye konuştu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ozan Soydan ise yeni döneme daha sosyal, bilimsel ve çağdaş bir eğitim modeliyle başlamayı hedeflediklerini dile getirerek, “Başkanımız Vahap Seçer’in bizlere verdiği bu güçle eğitimde Türkiye’ye örnek olmak istiyoruz. Hizmet içi eğitim modelimizde amacımız öğretmenlerimizin bu yaz sürecini iyi değerlendirmesi. Sosyal, dokunaklı bir eğitim sistemimiz var" şeklinde konuştu.

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