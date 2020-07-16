Milli sporcular '15 Temmuz' şehitleri için koştu



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında '15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu' gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında `Demokrasi bilinci, elden ele taşınan bir bayrak yarışıdır´ sloganıyla 15 Temmuz sancak koşusu yapıldı. 2 buçuk kilometrelik koşuya aralarında engelli ve özel sporcuların yer aldığı 25 milli sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Adnan Menderes Bulvarı Beşiktaş Meydanı'ndan başlayan koşu törenin yapıldığı Cumhuriyet Alanında son buldu. Elden ele uzatılan sancak Vali Ali İhsan Su´ya teslim edildi.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Alanında program düzenlendi. Programa Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alana sınırlı sayıda vatandaş alınırken, sosyal mesafe kuralına dikkat edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan programda şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Alanda Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz konulu gösteri izletildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-07-16 00:52:08



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