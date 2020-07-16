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Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, her yıl düzenlenen yangın koordinasyon toplantısı kararları kapsamında askeri birliğe yangın eğitimi verildiği bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, her yıl yangın sezonu öncesinde gerçekleştirilen eğitim, bu yıl Covid19 salgınından dolayı temmuz ayında yapıldı. Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Mühendisi İsmet Altun tarafından askeri personele verilen eğitim, Güney Deniz Saha Komutanlığında gerçekleştirildi.

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