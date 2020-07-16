Mersin'de minibüsçü gerginliği Mersin'in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren S.S. 12 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, 7 Temmuz'da UKOME kararıyla verilen yeni güzergahların iptal edilmesini protesto etti Belediye önünde gerçekleşen eylemde zaman zaman arbede yaşanırken, polis UKOME toplantısına girmek isteyen gruba biber gazı kullandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren 12 No'lu Yenimahalle Dolmuşçular Kooperatifi üyeleri, 7 Temmuz'da UKOME kararıyla verilen yeni güzergahların iptal edilmesini protesto etti. Belediye önünde gerçekleşen eylemde zaman zaman arbede yaşanırken, polis UKOME toplantısına girmek isteyen gruba biber gazı kullandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME), 7 Temmuz'da aldığı karar sonrası yeni güzergahlarında çalışmaya başlayan S.S. 12 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi minibüsçüler, bugün güzergahlarında değişiklik yapılınca karara tepki gösterdiler. Halk otobüsçülerinin itirazı üzerine UKOME, bir hafta önce verilen kararı iptal etti. Bunun üzerine UKOME toplantısının yapıldığı Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı önüne giden minibüsçüler, toplantı salonuna girmek istedi. Bölgede önlem alan polis ekipleri, minibüsçülerin içeriye girmesine izin vermedi. Arbedenin yaşandığı olayda, minibüsçüleri bölgeden uzaklaştırmak için biber gazı kullanıldı. Toplantıya giremeyen dolmuşlar, buradan Atatürk Caddesi üzerinde bulunan belediye binası önüne gitti. Sloganlar atıp, oturma eylemi yapan minibüsçüler, haklarının geri verilmesini talep etti. Polis yoğun güvenlik önlemi alırken, minibüsçülerin belediyeye girişine izin verilmedi.



"Verilen hatların elimizden alınmamasını istiyoruz"

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen, UKOME kararıyla 7 Temmuz’da 12 No’lu Yenimahalle Dolmuşçular Kooperatifi üyelerine yeni güzergahların verildiğini söyledi. O günden sonra dolmuşçuların da yeni güzergahlarda çalıştığını kaydeden Şen, “Ancak bir hafta sonra Tarsus’taki halk otobüslerinin itirazı üzerine bugün tekrar UKOME kararıyla iptal edildi. Arkadaşlarımız da bize verilen hatları 'neden yeniden iptal ettiniz' diye buraya gelerek seslerini duyurmaya çalıştılar. Belediye başkanından randevu talebinde bulunduk. İnşallah bir uzlaşı yolunu bulacağımıza inanıyoruz. Verilen hatların elimizden alınmamasını istiyoruz. İptal sebebinin de yanlışlıkla verildiğini söylediler” dedi.

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