Başkan Yılmaz, kurban satış yerini inceledi Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kurbanlıklar tek noktada satılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz, kurban satış yerini inceledi Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kurbanlıklar tek noktada satılacak

İHA

Başkan Yılmaz, kurban satış yerini inceledi Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kurbanlıklar tek noktada satılacak

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Korukent Mahallesi’nde 30 dönümlük alanda kurdukları kurban satış yerini inceledi.
İlçe sakinlerinin Kurban Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Toroslar Belediyesi, 20 bin hayvan kapasiteli kurban satış yerini Covid19 önlemleri kapsamında hazırlıyor.
Kurban satış alanında otopark, tuvalet ve duşlar da yer alacak
Besiciler ile vatandaşların daha sağlıklı ortamda alışveriş yapabilmesi için tek noktada oluşturulan kurban satış yerinde hijyen kurallarına da en üst seviyede uyulacak. En ince ayrıntısına kadar düşünülerek planlanan satış alanında 5 bin metrekare otopark ve bin 200 metrekare kesim alanı ile su düzeni, tuvalet ve duşlar da yer alacak. Demir çitlerle çevrilen ve sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanan her bir parsel, 32 metrekare alandan oluşarak ortalama 40 hayvan barınabilecek.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kurban satış alanında Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan, meclis üyeleri ve Korukent Mahalle Muhtarı Ayfer Baştan ile yerinde inceledi. Yılmaz, Oto Galericiler Sitesi’nin yan tarafındaki alanda kurdukları satış yerinde besicilerin sağlıklı bir ortamda hayvanlarını barındırmaları ve vatandaşların da rahat bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için tüm alt yapı hizmetlerini düşündüklerini söyledi.
“Sağlık şartları ve çevre temizliği en üst nokta olacak”
Önceliklerinin toplum sağlığını korumak olduğunu belirten Yılmaz, “Hemşehrilerimizin bayram süresince bir sıkıntı yaşamaması ve bayramı huzur içerisinde geçirebilmeleri için her türlü tedbiri alıyoruz. Bu yıl kurban satış yerini Covid19 önlemleri kapsamında daha geniş bir alana kurarak sağlık şartlar ve çevre temizliğine uygun olarak planladık. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarını satış alanımızda da en üst noktada uygulayacağız. Önlemlere uyarak inşallah hep birlikte huzurlu ve güvenli bir bayram geçireceğiz. Kurban Bayramının ülkemize, hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akdeniz'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
YEREL HABERLER Akdeniz'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
Toroslar Belediyesi, hayatlarını birleştiren imza kalemini çiftlere hediye ediyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, hayatlarını birleştiren imza ...
Tarsus'un en donanımlı bilim ve sanat akademisi açılıyor
YEREL HABERLER Tarsus'un en donanımlı bilim ve sanat akademisi ...
Mersin'de minibüsçü gerginliği Mersin'in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren S.S. 12 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, 7 Temmuz'da UKOME kararıyla verilen yeni güzergahların iptal edilmesini protesto etti Belediye önünde gerçekleşen eylemde zaman zaman arbede yaşanırken, polis UKOME toplantısına girmek isteyen gruba biber gazı kullandı
YEREL HABERLER Mersin'de minibüsçü gerginliği Mersin'in Tarsus ...
İkna edilen PKK'lı kaçıp teslim oldu, ailesiyle buluşturuldu
YEREL HABERLER İkna edilen PKK'lı kaçıp teslim oldu, ailesiyle ...
Mersin'de minibüs hattı gerginliği
YEREL HABERLER Mersin'de minibüs hattı gerginliği
Güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubu Mersin'deki ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubu ...
Mersin'e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Mersin'e şehit ateşi düştü
Mersin'de başarılı öğrenciler yaz kampına gönderildi
YEREL HABERLER Mersin'de başarılı öğrenciler yaz kampına gönderildi
'15 Temmuz Demokrasi Nöbeti’ Vali Su’nun katılımıyla gerçekleştirildi
YEREL HABERLER '15 Temmuz Demokrasi Nöbeti’ Vali Su’nun katılımıyla ...
Askeri birliğe yangın eğitimi
YEREL HABERLER Askeri birliğe yangın eğitimi
Üniversite öğrencisinin kerpiç eve sığmayan büyük hayali Mersin'de yaşadığı kerpiç evin bahçesinde, bir elinde kazma diğer elinde kalemle eğitim hayatını sürdürmeye çalışan üniversite öğrencisinin hayali, lisans eğitimini tamamlayarak Tarım ve Orman Bakanı olmak
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisinin kerpiç eve sığmayan büyük ...
Anamur'a şehit ateşi düştü Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı
YEREL HABERLER Anamur'a şehit ateşi düştü Şehidin baba ocağına Türk ...
Silifke'de 5.1 kilometre sathi asfalt kaplama yapıldı
YEREL HABERLER Silifke'de 5.1 kilometre sathi asfalt kaplama yapıldı
Cennet- Cehennem obruklarını ziyaret edenlerin deve turu keyfi
YEREL HABERLER Cennet- Cehennem obruklarını ziyaret edenlerin deve ...
Milli sporcular '15 Temmuz' şehitleri için koştu
YEREL HABERLER Milli sporcular '15 Temmuz' şehitleri için koştu
Kavgaya giden polis, uyuşturucu ele geçirdi
YEREL HABERLER Kavgaya giden polis, uyuşturucu ele geçirdi
15 Temmuz şehitleri Mersin'de anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitleri Mersin'de anıldı
Bozyazı'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi
YEREL HABERLER Bozyazı'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi
Kızlarının tacizle suçladığı babanın davası öncesi kavga eden 5 kişi, serbest
YEREL HABERLER Kızlarının tacizle suçladığı babanın davası öncesi ...
Akkuyu'nun ilk ünitesi için kilit aşama tamam
YEREL HABERLER Akkuyu'nun ilk ünitesi için kilit aşama tamam
Bot komutanından Kaymakam Yalçın'a veda ziyareti
YEREL HABERLER Bot komutanından Kaymakam Yalçın'a veda ziyareti
OSB başkanları, Hisarcıklıoğlu ile video konferansta bir araya geldi
YEREL HABERLER OSB başkanları, Hisarcıklıoğlu ile video konferansta ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkezlerinde yeni dönem hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkezlerinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X