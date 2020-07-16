Başkan Yılmaz, kurban satış yerini inceledi Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kurbanlıklar tek noktada satılacak

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Korukent Mahallesi’nde 30 dönümlük alanda kurdukları kurban satış yerini inceledi.

İlçe sakinlerinin Kurban Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Toroslar Belediyesi, 20 bin hayvan kapasiteli kurban satış yerini Covid19 önlemleri kapsamında hazırlıyor.

Kurban satış alanında otopark, tuvalet ve duşlar da yer alacak

Besiciler ile vatandaşların daha sağlıklı ortamda alışveriş yapabilmesi için tek noktada oluşturulan kurban satış yerinde hijyen kurallarına da en üst seviyede uyulacak. En ince ayrıntısına kadar düşünülerek planlanan satış alanında 5 bin metrekare otopark ve bin 200 metrekare kesim alanı ile su düzeni, tuvalet ve duşlar da yer alacak. Demir çitlerle çevrilen ve sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanan her bir parsel, 32 metrekare alandan oluşarak ortalama 40 hayvan barınabilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kurban satış alanında Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan, meclis üyeleri ve Korukent Mahalle Muhtarı Ayfer Baştan ile yerinde inceledi. Yılmaz, Oto Galericiler Sitesi’nin yan tarafındaki alanda kurdukları satış yerinde besicilerin sağlıklı bir ortamda hayvanlarını barındırmaları ve vatandaşların da rahat bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için tüm alt yapı hizmetlerini düşündüklerini söyledi.

“Sağlık şartları ve çevre temizliği en üst nokta olacak”

Önceliklerinin toplum sağlığını korumak olduğunu belirten Yılmaz, “Hemşehrilerimizin bayram süresince bir sıkıntı yaşamaması ve bayramı huzur içerisinde geçirebilmeleri için her türlü tedbiri alıyoruz. Bu yıl kurban satış yerini Covid19 önlemleri kapsamında daha geniş bir alana kurarak sağlık şartlar ve çevre temizliğine uygun olarak planladık. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarını satış alanımızda da en üst noktada uygulayacağız. Önlemlere uyarak inşallah hep birlikte huzurlu ve güvenli bir bayram geçireceğiz. Kurban Bayramının ülkemize, hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ederim” dedi.

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