Haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

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Mersin’in Tarsus ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kamberhöyüğü Mahallesinde yaşayan Emine Gök (61) isimli kadından gün boyu haber alamayan yakınları ve komşuları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine güvenlik ve itfaiye aramakurtarma ekipleri sevk edildi. Kadının ikamet ettiği 18 nolu evin kapısı koçbaşı ile kırılarak içeri girildi. Ekipler kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Kadının kesin ölüm nedeni için otopsi çalışması yapılırken, olayla soruşturma başlatıldı.

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