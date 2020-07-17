Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan Emine Gök (61), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Kamberhöyüğü Mahallesi´nde yaşayan Emine Gök'ten bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine eve gelen jandarma ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye aramakurtarma ekiplerinden destek istedi. Koçbaşı ile kapıyı kırarak eve giren ekipler, yalnız yaşayan Emine Gök´ün cansız bedeniyle karşılaştı.

Gök'ün cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-07-17 10:55:27



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